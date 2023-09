Úgy tudjuk, hogy az alpolgármesterrel együtt két másik önkormányzati képviselő is lemondott megbízatásáról és ennek kapcsán az interneten közzétett nyílt levélben azt írták, Csetény és az ott élők mindig nagyon fontosak voltak számukra, értük dolgoztak, ezután is ezt szeretnék tenni, a helyiek ezután is fordulhatnak hozzájuk. Szintén ebben a közleményben említett meg Sludné Varga Diána új közlekedési táblákat, s az is szerepelt benne, hogy a képviselőtestületnek további jó munkát kívánt.

A legutóbbi, augusztusi képviselőtestületi ülés előtt, annak tervezett napirendje alapján pár témában tájékoztatást kértünk az önkormányzattól, az egyik kérdésünk épp a belterületi közlekedésre vonatkozott. Azt a választ kaptuk a hivatal munkatársától, hogy egyelőre erről nem született döntés, ezért majd csak azután küldenek információkat.

Az alpolgármester döntése kapcsán szintén megkerestük Nagy Attila polgármestert, azt mondta, hogy Sludné Varga Diána lemondását elfogadja, sajnálja. Tájékoztatása szerint a napokban új önkormányzati képviselőket, alpolgármestert választanak, a szabályok szerint. Megtudtuk tőle, hogy nyilvános képviselőtestületi üléseikről videófelvétel készül, amit megtekinthetnek az érdeklődők, a jegyzőkönyveket hasonlóképp.