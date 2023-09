Már többször írtunk az egykori cselédsoron élő giciekről, akiknek bármikor beomolhat a házuk, arról szintén, hogy Németh Adrienn polgármester érdekükben széles körű összefogást kezdeményezett. Használt mobilházakat vennének a bajba jutott családoknak. Az adománygyűjtéshez csatlakoztak zenészek, énekesek. Márió, a harmonikás is, azaz Bock Attila, aki lapunknak elmondta, hogy évente vállal jótékony fellépéseket már a pályája kezdete óta. Úgy véli, egy énekes is megteheti, hogy segít, amiben tud. A gici rászorulók ügyében egy zenészkollégája kereste meg, és szinte rögtön igent mondott a felkérésére, azonban az is fontos volt neki, hogy a faluvezető felhívta, és tőle megtudhatta, pontosan miről van szó. Így számára kirajzolódott, hogy ez egy olyan eset, amiben nem hitel miatti tartozásról van szó, hanem életveszélyessé vált régi épületekről, és együttérez a mezőgazdaságban dolgozó lakókkal, akik megteszik a tőlük telhetőt megélhetésükért.

Megkérdeztük arról is Máriót, van-e bevett szokása arra vonatkozóan, egy-egy koncertjén hogyan gondoskodik a jó hangulatról. Megtudtuk tőle, hogy negyven dal szerepel a repertoárjában, és nem tervezi meg előre, mikor melyiket adja elő, akkor dönti el, amikor már látja közönségét, sokszor benyomásai alapján választ.

A szeptember 15-i, pénteki koncert előtt a gici sportpályán a helyiek közül többen közreműködtek önkéntesként a színpad felépítésében. A fellépők: Csikós Szabina, Tóth Tünde, Márió, a harmonikás, Rony, Suzy, Stage Pass. Az adománygyűjtő esemény bevételét a régi cselédházakban élők javára ajánlják fel, mert bármikor beomolhat otthonuk. Jótékony forintok utalhatók az önkormányzat által e célra létrehozott alszámlára is, a 11748007-15431765-10030008-as számra, a segítők a megjegyzésbe írják be: „Segítség cselédházakban élőknek”.