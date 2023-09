A megdöbbentő esetről Horváth Gábor helyileg illetékes önkormányzati képviselő tájékoztatta lapunkat, valamint közösségi oldalán a lakosságot is. Mint megtudtuk, bejelentést kapott, hogy a volt Csobánc (Dobó) laktanyába, a tapolcai önkormányzat tulajdonában lévő egyik épületbe, hajléktalanok költöztek be.

- A helyszínen meggyőződtem a bejelentés valódiságáról, öt illegálisan ott tartózkodó személlyel találkoztunk az épületben, így a 112-es számon kértem, hogy küldjenek rendőr járőrt a helyszínre. Ezt az is indokolta, hogy a Klapka György utcában lévő egyik társasház nyitott folyosóiról a közelmúltban több használati tárgy is eltűnt. Ezek közül egy pár Nike márkájú papucsot a velem lévő tulajdonosa felismert a hajléktalanok tárgyai között - mondta Horváth Gábor. Hozzátette, a helyzet tisztázása érdekében, mint a kerület képviselője, levélben fordult Dobó Zoltán polgármesterhez.

Fotó: Horváth Gábor

A polgármester úgy fogalmazott, hogy tud a problémáról, bár ez elsősorban rendészeti kérdés. - Az önkormányzat feladata a hajléktalan szálló és a szociális ellátórendszer működtetése. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy azok az emberek miként kerültek a laktanyába, mint ahogy arról sem, hogy miért tartózkodnak életvitelszerűen az utcán. Mindenesetre ebben az ügyben a rendőrségtől kértünk segítséget, s úgy tudom, az illetéktelen behatolók már nincsenek a szóban forgó épületben -válaszolta kérdésünkre Dobó Zoltán. Megjegyezte, hogy a képviselő-testület egy korábbi ülésén másfél millió forintot szavazott meg arra, hogy egy biztonságtechnika, vagyonvédelmi céget bíznának meg a közterület rendjének elősegítésével, ám az eddig megkeresett vállalkozások közül egyik sem vállalta a feladatot.