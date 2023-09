Hebling Zsolt polgármester méltatta a rendezvényt, mely népszerűsíti a Balaton halait, és kedvező hatással van az idegenforgalomra is. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy ilyen esemény iránt nagyon sokan érdeklődnek. Nem beszélve arról, hogy hozzájárul a nyári szezon meghosszabbításához is, ezzel szolgálva a négy évszakos Balatont, miszerint ne csak nyáron, hanem egész évben pezsegjen az élet a tónál. A polgármester elismeréssel beszélt a kiváló helyi közösségről, az együttműködésről, amit jelez, hogy a halnapot is így szervezik meg.

Tatai Lajos, a Veszprémvidéki Horgász Egyesület (VHE) elnöke a horgászverseny jelenőségéről és részleteiről beszélt, illetve bemutatta 75 éves közösségüket. Nagy Veronika, a helyi művelődési ház művelődésszervezője Alsóörs programjait és a halnap kísérő rendezvényeit ismertette, ilyen lesz egyebek mellett a játszóház gyerekeknek. Antal Bernadett, az említett szálloda és étterem értékesítési igazgatója elmondta, hogy ők az 1910 óta működő étterem ikonikus ételét, a halászlét készítik el. Nem véletlen, hogy az étterem korábban évtizedekig a Halásztanya nevet viselte, ugyanis az emberek a Balatonnál főként halászattal foglalkoztak, abból éltek. Elhangzott, a halnapot, amelyen mindenféle halételt lehet készíteni, Alsóörs önkormányzata, a VHE szervezi a Laroba Hotel és az Olt-Alom Állatvédő Egyesület közreműködésével.