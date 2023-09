A Molnár Gábor Műhely Alapítvány fogyatékossággal élő felnőttek nappali intézménye és foglalkoztatója is egyben, hiszen a sérültek nálunk dolgoznak is. Munkaszerződésük van, és pénzt keresnek a saját megélhetésükre. Nekünk nagyon fontos az önállóságuk, mondta el Lovas Irén intézményvezető. Hozzátette, nekik ezért harcolniuk kell, és kitartani. A tagoknak is kell gondozni a saját esélyegyenlőségüket az élethez. Az alapítványnak ez a legfontosabb célja. – Nagyon sok gyerek, és fiatal jött ma el. Közülük sokan ültek be a kerekesszékbe, a táncházban fogták egymás kezét fogyatékos társaikkal (ami nagyon szívmelengető). Ebben az együttlétben nekem az a legfontosabb, hogy a gyerekek megtanulják közel engedni magukhoz a másik ember másságát. Az empátiát tanulni kell, itt most mi ebben segítünk – hívta fel a figyelmet Lovas Irén. Az intézményvezető megjegyezte, neki az a feladata, hogy hátrányos helyzetű emberek mellé álljon, és az energiáit abba tegye bele, hogy ők az érdekeiket érvényesíteni tudják.