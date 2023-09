Bázsa Botond a helyszínen elmondta, az elmúlt időszakban a 10-es számú választókörzetben nagyon sok felújításról számolhattak be. Utak, intézmények, járdák, lépcsők, közterületek, játszóterek újultak meg. Emlékeztetett, 2021-ben a Módszertani Bölcsőde épülete energetikai felújításon esett át, tavaly pedig az udvar korszerűsödött új játszóeszközökkel. Ugyanakkor megújult a zöldterület, kivágták a veszélyes fákat, és növényeket is telepítettek. Ennek folytatása idén a homokozókat lefedő speciális ponyva, ami, mint elhangzott, a gyerekek egészségének megőrzése szempontjából is fontos, míg a homokozók mellé egy-egy napernyő is került a képviselő keretéből félmillió forint értékben.