Az ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter boldog új évet kívánt az együtt ünneplőknek. – Talán furcsa lehet ez most, de ennek a közösségnek, amely ma itt összegyűlt, fontos egy boldog új év. Ennek a tanévnek is boldognak kell lennie. Egy közösség kezdi meg újra együttműködését a közös cél érdekében. A közösségeket általában a közös cél foghatja össze, amely a jövőben valósul meg, és amelyért mindenkinek tennie kell. Ilyen, nemzedékek közötti közösség az iskola. Hiszen a diákok, tanárok, szülők, szakemberek különböző nemzedékekhez tartozva vagy tapasztalatokat adnak át, vagy azokat fogadnak be. Sok esetben olyan ismereteket, amelyek nincsenek leírva a tankönyvekben, csak a közösségben élve tanulhatók meg. De nemcsak nemzedéki, hanem olyan közösségről is szó van, amely a célját a jövőben éri el. Az iskola a jövő közössége, ahol a diákok, a jövő polgárai tanulják meg azon ismereteket, amelyekről a szülők, pedagógusok úgy gondolják, hogy a leghasznosabbak a jövő szempontjából. Hiszen az iskolában mindannyian megpróbálunk elképzelni egy olyan Magyarországot, amelyről még nem tudjuk, hogy miként valósul meg, csak azt, hogy szeretnénk, hogy olyan legyen, amilyen álmainkban szerepel. A ma diákjai, a jövő polgárai olyan polgárok legyenek, akik a hazájukat szolgálják, akik kiteljesíthetik tehetségüket, és megtalálják boldogságukat az életben. Az iskola térségi összefogást is megjelenít, hiszen a környékbeli településeken élő gyerekek, felnőttek, szakemberek találkoznak itt, adják össze tudásukat, hogy a gyerekek a lehető legmagasabb szintű tudást kapják, a lehető legjobban legyenek felkészítve az életre. Mindennek az összegzése, hogy ha az év boldog lesz, megtaláljuk a legfontosabb közös pontokat és a tudást, amely leginkább hasznosítható gyermekeink számára. Hogy ne csak egyénenként legyenek boldogok, hanem a jövő Magyarországa ugyancsak – mondta a miniszter.

Fenyvesi Zoltán tankerületi igazgató ünnepi beszédében elmondta, hogy egy fenntartó életében öröm fejlesztés átadásával kezdeni a tanévet. – Három éve már elkészült a tető felújítása, ezt most egy tavalyi pályázattal sikerült bővítenünk. A Magyar falu program keretében 21,3 millió forintot nyert a tankerület a fejlesztés folytatására. Az új beruházással megállíthatjuk a beázásokat, komfortosabb lesz az iskola – mondta az igazgató, és megköszönte a kormánynak a lehetőséget, hogy a programon keresztül fejlődhetnek a falvak, az iskolák.

Török Péter alpolgármester arról beszélt a helyi lakosok nevében, hogy a nagyközségnek mindig fontos volt az általános iskola. – Köszönöm a felújítás lehetőségét, az önkormányzatok mindig mindent megtettek azért, hogy színvonalas épület állhasson itt. A küzdelmet azóta is folytatjuk, mióta kikerült az önkormányzat kezéből az intézmény. Nincs olyan intézményépülete a településnek, amely ekkora fókuszt kapna, mint az iskola, amely a tudás átadásának olyan helyszíne, amelyhez komolyan hozzá kell járulnunk. Az iskola valójában egy családi fészek is, a legfontosabb dolgok egyike életünk során. A család és az egészség mellett a tudás az az érték, amely megoldást nyújt az élet nagy kihívásaira – szögezte le az alpolgármester.

Az iskola 4. osztályos tanulói a hagyományok szerint megajándékozták az évnyitón az elsősöket

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Németh László, az intézmény igazgatója rendhagyónak nevezte a tanévnyitót. – Az előző tanévben sokan dolgoztak az épület felújításán, készült a főépületet a tornateremmel összekötő nyaktag lapostető-felújítása. Elbontották a víz- és hőszigetelést, a szertár felett megszüntették a féltetőt, helyette egy több mint 200 négyzetméteres új tetőt alakítottak ki két bevilágító kupolával. A 43 éves intézményt az eddigi tulajdonosok folyamatosan felújították. Az elmúlt öt évben a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával készült el a műanyag burkolatú kézilabdapálya, majd kormányzati céltámogatással a külső szigetelés javítása, az épület színezése. 2020-ban hasonló segítséggel és tankerületi önerőből valósult meg a főépület lapostető-szigetelésének cseréje, két év múlva a tankerületi pályázat révén a Magyar falu programban az épületrész teljes tetőszigetelése, cseréje. Az említett beruházások összköltsége bőven meghaladja a 100 millió forintot. A legutóbbi, több mint 21 milliós beruházást ünnepeljük most – mondta az igazgató. Az első osztályosokhoz szólva hozzátette, hogy arra törekednek a pedagógusok a szülőkkel együtt, hogy a gyerekek kibontakoztassák tehetségüket, megmutassák nekik azt, miben a legügyesebbek. Az ötödik osztályosoktól szorgalmas, kitartó munkát kért, és figyelmükbe ajánlotta a rendszerességről, folytonosságról, következetességről szóló gondolatait. A végzősökhöz fordulva annyit mondott, hogy nagy jelentőséggel bír az intézményben eltöltendő utolsó évük, hiszen olyan döntést kell meghozniuk, amely egész életükre szóló lehet.

Az ünnepségen szavalattal közreműködött Pattantyús Borbála és Hajdú Bence Mátyás, a szónokok pedig együtt vágták át a nemzeti színű szalagot.