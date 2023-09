Az új vízi alkalmatosságok első útján most ott volt testvérlapunk, a Sonline is. El is kísérték első útjára a Tomaj névre keresztelt új katamaránt, és videóriportot is közöltek az eseményről, amelyen a Tihany névre keresztelt kompot is bemutatták. A tájékoztatón elhangzott: a hajók minden szempontból egyediek. A világon nincsen másik hasonló, mert kizárólag a Balatonhoz, annak mélységéhez igazodva gyártották le azokat az észak-komáromi hajógyárban.

A Sonline azt is megtudta, hogy a 35 méter hosszú és majdnem 11 méter széles katamarán merülése 170 centiméter. A zárt terében kétszázan tudnak leülni, az emelt fedélzeten pedig 83-an férnek el. Az állóhelyekkel együtt azonban 350 utasra van engedély. A Tihany névre keresztelt komp 45 méter hosszú és majdnem 11 és fél méter széles, maximális merülése 135 centiméter. A kompra 24 átlagos méretű személyautó, 120 ember és 30 kerékpár fér fel egyszerre. Ha valamilyen rendezvény van a kompon, akkor tisztán 500 embert tudunk felengedni.

1,4 millióan kompoztak Szántód és Tihany között

Az MTI arról is beszámolt, hogy a balatoni kompon az elmúlt években nagyon dinamikus és folyamatosan emelkedő utasszám volt tapasztalható. Míg 2010-ben 800 ezer utas kelt át Szántód és Tihany között, tavaly már közel 1,4 millió. Az új katamaránok egyébként elsősorban menetrendi hajóként fognak üzemelni, de fontos szerepet kapnak majd programokban, vagy rendezvények helyszíneként is. A régi balatoni katamaránok maximális utazósebessége egyébként 12-13, a fiatalabbaké 17-18 kilométer/óra, a régi kompoké 12-13, míg az újaké 15-16 kilométer/óra. Ezért, valamint azért, mert az új járművek befogadókapacitása is nagyobb, csökkenhet a várakozási idő a parton.

A Likebalaton arról írt, hogy a Tihany fedéleztéről, hatalmas üvegfelületeken keresztül láthatjuk a csodás Balatont. A menetirányba néző, fejtámlás, puha kagylóülések sorait – egy moduláris rendszernek köszönhetően – fogadások, konferenciák, rendezvények idején ki tudják venni, át tudják rendezni. A repülőkhöz hasonlóan az előttünk lévő ülések hátoldalán ledönthető asztalkára tehetjük az ételünket, italunkat, vagy akár a laptopot. Mindemellett a Tihany motorja olyan halk, hogy alig lehet hallani a hangját.