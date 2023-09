Ebből az alkalomból L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondott beszédet, aki egyebek mellett méltatta a műépítész munkásságát. Arról is beszélt, hogy Györgyi Dénes olyan családba született, amelyben elsődlegesek voltak az értékek és a művészet. Ily módon valójában adott volt számára a jövő, hogy a családi hagyományt tovább vigye.

Carrarai márványból készült Györgyi Dénes műépítész mellszobra Fotó: Kovács Erika

– Gyönyörű környezetben nemes ügyet képviselünk, vélekedett Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő hozzátette, Balatonalmádi büszke értékeire, azokra az emberekre, akik kiemelkedő teljesítményt tettek le nemcsak helyben, hanem a magyar nemzet „asztalára” is. A képviselő szerint a szoborállítás nagyon fontos része az életnek, mert ezzel kifejezzük tiszteletünket a kiemelkedő munkásság előtt, illetve még jobban meg lehet ismerni az adott személyiséget.

Fabó Péter polgármester (k) Györgyi Dénes leszármazottjaival Fotó: Kovács Erika

A műépítészre Györgyi Erzsébet, Györgyi Dénes unokahúga is emlékezett. Veszeli Annamária, Veszeli Lajos festőművész lánya, az ünnepség háziasszonya köszöntőjében kiemelte, a művészet az, ami ad a szívnek, az elmének és a léleknek. –Balatonalmádiban mellszobor is őrzi Györgyi Dénes (1886–1961) műépítész emlékét, aki többek között a helyi általános iskolát, a hősök emlékművét és a Magyar Tudományos Akadémia üdülőjét tervezte, és végső nyughelye is Balatonalmádiban található.

L. Simon László főigazgató és Kontrát Károly képviselő leplezte le a márványszobrot Fotó: szervezők/Zatkalik András

Az ünnepségen elhangzott, hogy Béres János szobrászművész munkája az alkotás, melynek ünnepélyes leleplezésén részt vettek Györgyi Dénes leszármazottjai is. A műépítész életművét Magyaróvári Fanni Izabella művészettörténész, az életmű kutatója ismertette. Az ünnepi gondolatok után a szónokok, valamint Fabó Péter polgármester és Boros Szilvia, a P-Art Alapítvány elnöke leleplezték a műépítész mellszobrát.

A szobor elkészítését Veszeli Lajos festőművész, Balatonalmádi díszpolgára, a P-Art Alapítvány művészeti vezetője kezdeményezte.