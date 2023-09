Olaszfaluban nem beköltözők az új lakók, hanem otthonra találók, és nem elszármazottak, akik elköltöztek, hanem a község szülöttei. Persze nem is a megfogalmazásbeli különbség a lényeg, hanem a szemléletbeli. Azt vallják ugyanis a bakonyi településen élők, hogy náluk mindenki befogadottnak érezheti magát. Ennek jegyében szerveztek találkozót a falu szülötteinek, és mintegy százhúszan el is fogadták a meghívást. Érkeztek többek közt Veszprémből, Zircről, a Balaton partjáról olyanok, akik korábban Olaszfaluban laktak. Többségük régen nem járt a község utcáin, mégis szívében őrzi azokat. Most újra sétálhattak rajtuk, régről eszükbe ötlő gondolataikat kicsit dédelgetve. Arra szintén alkalmat teremtett az összejövetel, hogy olyanok találkozzanak újra, akik már negyven éve nem látták egymást, holott együtt nevelkedtek.

Szakmánként állítanak emléket az olaszfaluiak a településükön régóta megbecsülteknek, ezeket a tablókat szívesen böngészik a községhez kötődők

Fotó: Rimányi Zita

– Olyan volt, mint egy, a falu szintjére kiterjesztett osztálytalálkozó, ennyi, a nosztalgikus érzések boldogságától sugárzó embert régen láthattunk együtt. A nálunk nemrégiben otthonra találókat helytörténeti előadással köszöntöttük a közelmúltban, a most szülőhelyükre hazalátogatóknak, falunk szülötteinek megmutattuk a tablókat, amelyeken szakmánként állítunk emléket a faluban régóta megbecsülteknek – mondta el lapunknak Varga Antal, aki több helyi civil szervezetben szerepet vállal, és hozzátette: a találkozó résztvevőit vendégül látták a krumplifesztiválon, a műsort a helyben élőkkel együtt élvezték, akárcsak a szintén hagyományteremtő első helyi pálinkaverseny eredményhirdetését.