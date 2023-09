Az esemény 2023-ban is a munkahelyek kerékpárral történő megközelítését kívánja népszerűsíteni. A kampány célja, hogy a diákok, a dolgozók környezettudatosabbak legyenek, valamint az, hogy az egészséges és aktív életmódot részesítsék előnyben azáltal is, hogy kerékpárral járnak a munkahelyükre, iskolájukba. A Jókai Mór Művelődési Központ munkatársai a csókai körforgalom melletti ligetben szeptember 19-én reggel hét és kilenc óra között egy kis frissítővel várják az arra elhaladókat, hogy jól induljon a nap. Pápán májusban a szervezők rostos üdítővel, müzlikkel, szénsavmentes ásványvízzel készültek a kerékpárosoknak, két óra alatt 70-80 biciklist sikerült megvendégelniük. Remélhetőleg az időjárás kegyes lesz a bringásokhoz, és ezúttal is sokan tesznek egészségükért.