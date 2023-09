Mai modern és örökzöld világslágerek alkották a repertoárt, svéd együttes lévén természetesen az Abba-klasszikusok nem maradhattak ki a programból. Sokan voltak kíváncsiak az egyenruhások előadására, és mint Jonas Lidholm dobostól megtudtuk, a Swedish Armed Forces Entertainers több száz tagból áll, erre az alkalomra heten érkeztek.

– Mindannyian zenészek is vagyunk, így együtt most játszottunk először, kicsit izgultunk is, hogy minden rendben menjen – mesélte a formáció vezetője. – Jól éreztük magunkat Pápán, az emberek kedvesek, a várost is volt szerencsénk megtekinteni, nagyon szép, szerencsére az időjárás is kegyes volt a koncerthez. Néhány nappal ezelőtt érkeztünk a városba, ahol négy alkalommal is felléptünk. Először a QSI Nemzetközi Iskolába látogattunk el, nagyon jól sikerült a nap, a gyerekek örültek nekünk, majd a bázisrepülőtéren dolgozó svédeknek és családtagjaiknak játszottunk, másnap egy 350 fős svéd partin szórakoztattuk a vendégeket, ma pedig az utolsó pápai koncertünkön zenéltünk, ezt követően indulunk haza. Úgy gondolom, nem okoztunk csalódást, mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket, és úgy láttam, mindenki jól érezte magát – tudtuk meg Jonas Lidholmtól.