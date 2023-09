A Magyar Kerékpárosklub 2023 őszén ismét meghirdette a Bringázz a munkába! elnevezésű akcióját. Az országos esemény célja, hogy népszerűsítse a munkahelyek, oktatási intézmények kerékpárral történő megközelítését. A szervezők egyúttal arra szerettek volna rávilágítani, hogy a bicikli mindennapos használatával a közlekedés sokkal kevésbé stresszes, és a gyerekek is örömmel pattannak nyeregbe.

Pápa második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, melynek keretében a Csókai körforgalom melletti kisligetben a Jókai Mór Művelődési Központ munkatársai reggel hét és kilenc óra között várták az esővel dacoló kerékpárosokat. Tóth József szervező tájékoztatása szerint pogácsával, müzliszeletekkel, gyümölcslével, ásványvízzel készültek a bicikliseknek.

– Először májusban csatlakoztunk a kezdeményezéshez, akkor körülbelül 70-80 érdeklődő volt két óra alatt, ezért is döntöttünk úgy, hogy az őszi alkalmon is részt veszünk – tájékoztatott Tóth József. – Sajnos nem volt szerencsénk az időjárással, de így is körülbelül harminc bringást meg tudtunk ajándékozni. A mostani tapasztalatok nem szegik kedvünket, ha lesz rá lehetőség, a kampány keretében a jövőben is várjuk a pápai és a környékbeli kerékpárosokat.