– Nem feledkezhetünk meg azonban azokról a szervezetekről sem, amelyek hivatalosan ugyan nem tartoznak a légierő-parancsnokság alárendeltségébe, de mi velük alkotunk egy egységet – tette hozzá Szénási Jenő. – A légierő szívére, a légi műveleti és vezetési központra és irányítási központra, továbbá a kecskeméti légijármű-javító üzemre gondolok.

Hangsúlyozta, alapfeladataik nem változtak, ellátják a magyar légtér védelmét, támogatják a szárazföldi és különleges műveleti erőket. Feladatrendszerük ugyanakkor kihívásokkal teli.

– A légierő soha nem látott fejlődésen megy keresztül – hangsúlyozta Szénási Jenő. – A hagyományos analóg rendszerekről átállunk a XXI. századi technológiára. Az elmúlt években megérkeztek a közepes és nagy hatótávolságú repülőgépek, amelyek garantálják a honvédség szállítási kapacitásának bővítését. A helikopterek érkezésével pedig a legmodernebb forgószárnyas eszközökkel gyarapodott a fegyvernem.

Elmondta azt is, hogy a júliusban érkezett kettő mellé a közeljövőben érkezik további 14 közepes szállítóhelikopter, melyeket szintén a Haderőfejlesztési program keretein belül szereztek be. Megemlítette az új radar- és légvédelmirakéta-komplexumok, valamint az új, rámpás szállítógépek beszerzését is, melyek már készülnek Brazíliában.

– Ezek az eszközök állományunk szakértő üzemeltetése mellett képesek garantálni Magyarország biztonságát és megőrizni a békét – mutatott rá. – Példaértékű az az összefogás, közösségi erő és hagyományápolás is, ami a mostani rendezvényt is jellemzi. Ez teszi a kék egyenruhásokat irigyelt közösséggé.

Ezután elismeréseket és emléktárgyakat adott át Szénási Jenő ezredes, Soós Gyula alezredes, Soós Lajos nyugállományú alezredes és Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere.