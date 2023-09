A korábbi évekhez hasonló forgalmat bonyolítottak le a vendéglátók, akik különféle módon elkészített halételekkel várták az érdeklődőket, a borházak pedig az innivalóról gondoskodtak az iparművészek vásári forgatagában. Már az első napon kitehették volna a megtelt táblát a városközpontban, a kellemes őszi idő kedvezett a sétálóknak, falatozóknak.

A három színpadon folyamatosan szólt a zene, a harmonikás Sajcz Gábor örökzöldeket játszott, fellépett a Jazzy, a Babos–Piller-duó, a vendégeket szórakoztatta Dj. Progbalu, a legnagyobb sikert pedig Éliás Gyula triója aratta. Másnap játszott a Best of Cello és a Tapolcai Fuvolások csoportja, a Blue Cafe Band, Sofi Balogh. Fellépett Klaudia és a Jag Project, a Créme de la pop, Farkas Misi gitározott, játszott a Yesterday Acoustic, a Full Live Duo, Bíró Csongor Vitéz.

A tópart megtelt vendégekkel

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az utolsó napon, vasárnap idén is megörvendezteti koncertjével a rajongókat az Ed Philips and the Memphis Patrol, a Merry go round és a La Barriere, a Sillage de la Piaf Quartett és a Valami swing feat a lemezbemutató koncertet tartó Roby Lakatossal szintén bemutatkozik.

A katolikus templomban Virágh András és Gion Zsuzsanna ad orgonakoncertet a Bárdos-iskola énekkaraival.