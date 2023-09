A dokumentum aláírása előtt Porga Gyula polgármester elmondta, az önkormányzati ellátórendszerben vannak olyan területek, ahol munkaerő-hiánnyal kell szembesülniük. Ez leginkább az óvónői álláshelyeket érinti. Kiderült, sok-sok egyeztetés után a Pannon Egyetem is lehetőséget látott a probléma megoldására, és sikerült mind a tanító-, mind pedig az óvónőképzést elindítania. A megállapodás arról szól, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő hat óvoda csatlakozik az együttműködéshez. Azaz az önkormányzat által fenntartott összes óvoda gyakorlati képzőhelye lesz a Pannon Egyetemnek.

Navracsics Judit dékán arról beszélt, hogy a Pannon Egyetem Humántudományi Kara mindig is fontosnak tartotta azt, hogy a régiót szolgálja. Szerinte egy vidéki egyetem Budapesttől 100 kilométerre nagy babérokra nem számíthat az olyan népszerű szakokban, amit a főváros is "fel tud szívni". Ezért elsődleges érdekük az, hogy olyan szakokat indítsanak, amivel a régiót szolgálják. Előszőr a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítés szakkal indultak, ami óriási siker volt.

Az óvodapedagógus-képzést tavaly indították először 30 körüli létszámmal, kevés nappali-, több levelezős hallgatóval. Most az óvodapedagógus szakra 85 levelezős hallgató jelentkezett a 12 nappali szakos mellett. Szólt arról is, hogy a Ringató Óvodával volt előzetes együttműködési megállapodásuk, ami ekkora létszámnál már nem lett volna elegendő. Ezért megkeresték a városvezetést, és azt javasolták, hogy amennyiben összeegyeztethető a város és az egyetem részéről, akkor a város összes állami fenntartású óvodájába vihessék hallgatóikat gyakorlati képzésre. A képzésről érdemes azt is tudni, hogy az gyakorlatcentrikus, az elejétől kezdve mennek a hallgatók az óvodákba.