A közlemény szerint Budapestről a Balaton déli partjára továbbra is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCity-k, ezen felül kétóránként továbbra is közlekednek a Déli->Parti InterRégiók - valamennyi járat korszerű, FLIRT motorvonat - a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között.

Tavalyhoz hasonlóan péntek és szombat éjjel az utószezonban is közlekednek a Bagolyvonatok a dél-balatoni vonalon.

A Balaton északi partján a Kék Hullám Expressz a főszezonban már megszokott menetrend szerint, gyorsvonati kocsikkal közlekedik a Déli pályaudvar és Tapolca között. Továbbá a Déli pályaudvar és Balatonfüred között az utószezonban is kétóránként indul a Vízipók InterRégió.

Mindezek mellett Szombathely és Keszthely között az utószezonban is naponta jár a Lesence sebesvonat, Győr és Keszthely között pedig a Tanúhegy sebesvonat az utószezonban hétvégi napokon közlekedik.

Kiemelték, hogy október végéig továbbra is megválthatók a Balaton24 és Balaton72 napijegyek. Ezek a termékek korlátlan számú utazásra érvényesek a Balaton körüli vasútvonalakon, a balatonfenyvesi kisvasút vonalain, valamint a Volánbusz egyes part menti járatain.

Ezen felül ősszel is megéri országbérletet vagy vármegyebérletet váltani, ugyanis a Balaton körül közlekedő valamennyi vonaton, így az InterCity, vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán is érvényesek a megfelelő helyjegy megváltásával ezek a bérletek. A 30 napon át érvényes kedvezményes országbérlet 1890 forintért, a teljesárú bérlet 18 900 forintért váltható. A vármegye- és országbérlettel rendelkezők az országbérlet.hu weboldal Balaton menüpontjából tájékozódhatnak a Balatonhoz vagy annak térségében közlekedő járatokról és a feltételekről - olvasható a MÁV-Start közleményében.