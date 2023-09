A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményéből kiderül, hogy a vakcinát tartalmazó csalétkeket kisrepülőgépekkel juttatják ki az érintett déli és keleti vármegyékben. A művelet a sűrűn beépített és lakott övezeteket nem érinti. A vakcinázási kampány során az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot az ebzárlatól és a legeltetési tilalomról, valamint az adott területekre vonatkozó időpontokról. A külterületeken kirándulók figyelmét pedig plakátokkal hívják fel a rókavakcinázással kapcsolatos tudnivalókra. Az immunizálási program eredményességét a Nébih a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával méri fel. Az előző évek adatai azt mutatják, hogy a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket.

A veszettség keleti szomszédainknál (Ukrajnában és Romániában) máig rendszeresen előfordul, de a közelmúltban Szlovákia keleti részén is több helyen megjelent. Tavaly Magyarországon is megváltozott a korábban kedvező veszettség helyzet, 2022 szeptembere óta hat róka és egy kóbor kutya volt veszettséggel érintett. Az esetek mindegyike Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ukrán határtól számított nagyjából 10 kilométeres körzetben. A betegség behurcolása vélhetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be.

A Sümeg Kinizsi Vadásztársaság elnöke kérdésünk kapcsán úgy fogalmazott, hogy a hazai állategészségügyi védekező intézkedések kiemelt jelentőséggel bírnak. Rédei Zsolt elmondta, a veszettség legfőbb terjesztője a vörös róka, így ha lakott területen jelenik meg és túlságosan barátságosan viselkedik, mindenképpen kerüljük, s jelentsük az állategészségügyi hatóság felé a veszettség gyanúját. Ez egyébként is jogszabályi kötelezettség, de leginkább a nagyobb bajt megelőző óvintézkedés.

A veszettségről tudni kell, hogy nemcsak a vadon élő és a házi emlős állatokra, hanem az emberi egészségre is veszélyes, így érthető, hogy a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, sőt, még a macskáknak is ajánlott. Erről Ásványi Tamás tapolcai állatorvos beszélt megkeresésünkre. Mint kifejtette, a rókához hasonlóan az aranysakál is terjesztheti a gyógyíthatatlan vírusos betegséget, de szerencsére a vakcina az ő esetükben is hatásos. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy minden állat, még a madár is hordozhatja a veszettség vírusát, így a megelőzés, mint a védekezés egyetlen eszköze, elengedhetetlen. Ebbe a körbe tartozik a vakcinázás, a védőoltás és nem utolsósorban a vadon élő állatokkal szembeni kellő óvatosság, távolságtartás.