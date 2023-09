A 2006 óta működő civil szervezet több mint 10 esztendeje minden ősszel vendégül lát kisiskolásokat a Muskotály és a Pipacs utca sarkán, Vaczula István elnök asztalosműhelyénél. Akadt ugyan olyan esztendő, amikor a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a mára hagyománnyá érett szüreti bemutatót, ám idén már semmi akadálya nem volt annak, hogy a második és harmadik osztályos nebulók testközelből ismerkedjenek meg a szőlővel, s kipróbálják a darálást és a préselést. Természetesen meg is ízlelhették a maguk készítette mustot, s megmérhették annak cukorfokát is.

Vaczula István, a baráti kör elnöke és Máté Sándor, a civil szervezet borásza mesél a gyerekeknek Fotó: Szabó Péter Dániel

A bemutatót a műhely előtt, egy sátor árnyékában tartották. A baráti kör szőlőműveléssel is foglalkozó tagjai magyarázták el a tudnivalókat könnyen érthető módon a kisdiákoknak, akik a látogatás végeztével apró ajándékokért is vetélkedhettek. Ezúttal is Máté Sándor, a civil szervezet elismert borásza mutatta meg segítővel a téma iránt érdeklődő gyerekeknek a szőlőműveléshez és -feldolgozáshoz használt eszközöket.

– Nagy élmény volt látni a gyermekek örömét, ahogy mosolyogva préselik a szőlőt, valamint kóstolgatják az általuk készített mustot. Reméljük, tetszett nekik, hiszen nem titkolt célunk, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a szőlőműveléshez. Nagy örömünkre sokan feltették a kezüket, amikor azt kérdeztük: jártak-e idén már szüreten – mondta el kérdésünkre Vaczula István házigazda, a Loncsosi Baráti Kör elnöke.

A civil szervezet vezetőjétől megtudtuk, ősszel folytatják elmúlt években népszerűvé vált Loncsosi esték programsorozatukat. Jelenleg még egyeztetnek a leendő előadókkal, az első programra október második felében számíthatnak az érdeklődők. Emellett karácsony előtt idén is megrendezi a Loncsosi Baráti Kör a hagyományos forralt borozós koccintást az asztalosműhelynél.