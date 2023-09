Minden évben szeptember 16- 22. között kerül megrendezésre Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi rendezvénysorozata a Mobilitási Hét és az Autómentes Nap, mely arra ösztönzi a közlekedőket, hogy az egyéni közlekedési eszközök helyett vegyék igénybe a fenntarthatóbb, zöld közösségi közlekedést. A programsorozatba bekapcsolódó önkormányzatok bemutathatják a fenntartható mobilitás érdekében tervezett közlekedéspolitikai kezdeményezéseiket és már megvalósított legjobb megoldásaikat, rendezvényeikkel ráirányíthatják a polgárok figyelmet azokra a negatív hatásokra, (levegőszennyezés, zaj, zsúfoltság, balesetveszély), amelyet túlmotorizált közlekedés okoz a városi környezetben és a településen élők életminőségben, valamint hosszú távú kötelezettségként vállalják új, klíma- és környezetbarát közlekedéspolitikai intézkedések bevezetését. Az idei jelmondat „Takarékoskodj az energiával!” az aktív mobilitásra ösztönöz, saját energiánk felhasználására a gyaloglás vagy kerékpározás során, valamint az egyéni autóhasználat helyett és a közösségi közlekedés igénybevételére hív.

A tavalyihoz képest bővült a részvétel, idén már több mint 220 helyhatóság jelezte hivatalosan részvételét a rendezvény kartájának aláírásával és a programsorozat nemzetközi honlapon történő regisztrációjával. A hazai települések bekapcsolódását az európai kezdeményezésbe az Építési és Közlekedési Minisztérium segíti elő és koordinálja.

Az Európai Mobilitási Héten lehetőség van a díjmentes kerékpár vasúti szállítására is, ugyanis idén a MÁV-START és a GYSEV járatain utazók kerékpárjukat ingyenesen szállíthatják.

A díjmentes kerékpárjegyek a vasúti pénztárakban, – egyéb fizetős jeggyel együtt az automatákból és az online felületeken –, illetve a vonat fedélzetén pótdíj nélkül (ha

egyébként menetjeggyel vagy bérlettel rendelkezik) megváltható. A kerékpárjegy viszonylata az utas menetjegyének viszonylatával egyezően váltható meg.

Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV járatain a helyközi közlekedésben 990 forintért megváltható "Autómentes napijeggyel" lehet utazni. A napijegyet aznap minden online csatornán, jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volánbusz-járatok fedélzeten is meg lehet vásárolni. A kedvezményes napijegy kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe, csak helyközi járatokon. 1. kocsiosztály igénybe vétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni, a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain, valamint a szükséges helyjegyeket és felárakat (pl. autóbuszokon távolsági kiegészítő jegyet) is meg kell vásárolni a jegy mellé.

A Volánbusz egyes helyi járatain szintén kedvezmények várják az utasokat: Bonyhádon, Dunaújvárosban, Sopronban és Szentesen szeptember 22-én, míg Ajkán, Baján és Csongrádon szeptember 16. és 22 között mindenki díjmentesen utazhat a helyi járatokon. Szegeden szintén szeptember 16. és 22. között, egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával két felnőtt és három gyermek veheti igénybe menetjegy váltása nélkül a helyi buszokat.

Az Európai Mobilitási Hétvégén, szeptember 16-án és 17-én a MÁV-VOLÁN-csoport is képviselteti magát. A cégcsoport standjával Budapesten, a Kálvin tér közelében felállított sátorban találkozhatnak majd az érdeklődők szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. A standon gyermekfoglalkoztató programokkal, vasútbiztonsággal kapcsolatos edukációs játékkal, kvízzel és különféle ajándékokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A helyszínen a MÁV-VOLÁN-csoport munkatársai a vasúttársaság állásajánlataival, kvízekkel, pályaorientációt támogató tájékoztatóval segítik az érdeklődőket. A Budapesti helyszín mellett a Volánbusz munkatársai Győrben és Székesfehérváron is részt vesznek az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó eseményeken. Székesfehérváron 16-án, szombaton egy elektromos Ikarus 120e típusú autóbuszt állít ki a társaság, Győrben pedig telephelylátogatás, illetve különjáratok is rendelkezésre állnak majd az önkormányzattal közös szervezésben.

Szeptember 19-én pedig egy bringás reggeli akcióval indul az Aktív Magyarország és a Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a munkába! kampánya, amelyhez több mint 100 Mobilitási Hét szervező település is csatlakozik, így az önkormányzatok szervezésében a kerékpárosok által használt útvonal egy előre megadott pontján reggelivel várják az aznap két keréken munkába, iskolába menőket.

A Mobilitási Héthez kapcsolódva „Közlekedő Petőfi” címmel hirdet rajz- és kreatív pályázatot az Építési és Közlekedési Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium.

Az alkotások bemutathatják, hogy a kétszáz éve született költő korában milyen lehetett a közlekedés. Pályázatuk témájául választhatják a Petőfi verseiben fellelhető, közlekedésről, utazásról, vándorlásról szóló részeket is. A pályázaton az óvodás korosztálytól a felnőttekig bárki elindulhat, iskolai csoportok és családok jelentkezését is várják. Az elkészült műveket digitális formában, elektronikus úton lehet benyújtani az őszi szünet kezdetéig, 2023. október 27-ig a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet honlapján https://www.kti.hu/emh/rajzpalyazat/ keresztül.

A 2023 végére tervezett eredményhirdetésen a minisztériumok által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobban sikerült művek alkotóit. A bírálóbizottság döntése alapján a fődíjakon túl további értékes különdíjak is gazdára találnak majd.

Az eseményhez kötődően immáron 27. alkalommal megrendezésre kerül a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció is. Az Akciót a közlekedésért felelős tárca megbízásából a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. szervezi – ugyancsak a Mobilitási Hét idején, szeptember 18. és 22. között – a területileg illetékes közlekedési hatósági szervek közreműködésével. Legfőbb célja a hazai gépkocsi-állomány környezetvédelmi állapotának, az állapot változásának folyamatos vizsgálata és értékelése, amelyet a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, közúti mérésekkel végeznek el. Az Akció keretében, öt napon keresztül, a Fővárosban, Győrött, Debrecenben és Szegeden, naponta változó helyen, a területileg illetékes Közlekedési Felügyeletek közúti környezetvédelmi ellenőrzési mérést végeznek véletlenszerűen leállított gépkocsikon. A járművek vezetői az ellenőrzés során megismerik autójuk

állapotát, az esetleges problémákról tudomást szerezhetnek, a kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek 2 hónapon belül időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet 2023-ban is meghirdeti Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatát.

A cél az, hogy a vállalatokat és intézményeket a megfelelő infrastruktúra kialakításával valamint szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára. A pályázati rendszerrel a kerékpárosbarát intézkedések jutalmazásán túl a pozitív példák, előremutató megoldások felkutatására, tapasztalatok feldolgozására és megosztására törekszünk.

Az idei pályázatra 2023. október végig jelentkezhetnek a városok, falvak, vállalatok és intézmények. Ezeket a pályázatokat is KTI honlapján https://www.kti.hu/kerekparos-palyazatok/ érhetik el az érdeklődők.