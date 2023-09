Magyarországon az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) hívja fel ismét a vásárlók figyelmét a biotermelés és -fogyasztás előnyeire. Nemzetközi adatok szerint a biogazdaságokban átlagosan 30 százalékkal több faj él, jobb a talaj minősége és vízmegtartó képessége. Bár a biotermékek előállításához sok tudásra és tapasztalatra van szükségük a gazdáknak, egy kilogramm bioélelmiszert átlagosan 15 százalékkal kevesebb energiával termelnek meg, mint a kémiai inputanyagokat használó gazdálkodótársaik. De miként támogathatja, segítheti a mindennapokban az ökogazdálkodást az, aki maga nem gazdálkodik? Az ÖMKi rájuk is gondolt, s néhány egyszerű tanáccsal ad választ a kérdésre.

Az első és talán legfontosabb tényező, hogy aki teheti, vásároljon közvetlenül a termelőtől. Ha van rá lehetőség, válasszuk a hazait és vásároljunk minél több bioterméket, hiszen ezzel csökkentjük a környezeti terhelést és támogatjuk a magyar ökogazdákat. Ők ugyanis csak abban az esetben tudnak fennmaradni, ha megvásárolják egészséges termékeiket. Lényeges az is, hogy mindent a maga idejében szerezzünk be. Nemcsak fenntarthatóbb és finomabb szezonális biozöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, de takarékosabb is. Aki teheti, kezdjen bele a biokertészkedésbe! Az ökológiai gazdálkodás szemléletét és jó gyakorlatait követve nemcsak egészséges élelmiszert termelhetünk magunknak és családunknak, hanem olyan ökológiai oázisokat is létrehozhatunk, ahol az intenzív földhasználat miatt élőhelyükről kiszorult élőlények menedékre lelhetnek. Ehhez nem árt tájékozódni az ökológiai gazdálkodásról, akár rendezvények látogatásával, megfelelő tartalmú írások olvasásával, videók, műsorok nézésével.