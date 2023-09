A polgármester elmondta, hogy a munkálatok a Balatonudvari és Vonyarcvashegy közötti, mintegy tíz kilométernyi szakaszon tervezett projekt részét képezik, amelyről az Építési és Közlekedési Minisztérium a közelmúltban adott ki közleményt. Ebből kiderül, hogy az említett szakaszon főként a meglévő utcák részleges vagy teljes felületű rekonstrukciója, helyenként a meglévő kerékpárút szélesítése, aszfaltozása történik meg, valamint burkolati jelek felfestését, KRESZ- és útbaigazító táblák kihelyezését foglalja magába a beruházás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára, Nagy Bálint ezzel kapcsolatos minapi tájékoztatójából az is kiderül, hogy Zala és Veszprém vármegyében a most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és a tervek szerint az év végéig be is fejeződik. Nem árt tudni, hogy Magyarországon az elmúlt években 340 kilométernyi új kerékpárút épült, és mintegy 220 kilométert újítottak fel.