Porga Gyula polgármester az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, idén Veszprémben nagyon sok országos szervezet vándorgyűlését, találkozóját vagy konferenciáját tarthatták. – Mind közül talán hozzám a legközelebb a főépítészi konferencia áll, hiszen az a munka, amit az elmúlt években elvégeztünk, azt jó megmutatni a szakmának – mondta a városvezető. A konferencia szerinte arra is kitűnő lehetőség, hogy a szakmai véleményeket, jó tanácsokat, netán kritikákat is fogadják. Tapasztalatai szerint a hasonló találkozóknak nagy jelentősége van szakmán belül. – Arra is jó egy ilyen találkozó, hogy a szakmán belül párbeszéd alakuljon ki – tette hozzá.

Salamin Ferenc, az Országos Főépítészeti Kollégium elnöke elmondta, az általa vezetett szervezet közel 30 éves múltra tekint vissza. – Először egyfajta civil klubként kezdődött a munkája, tíz éve már egyesületként, szakmai szervezetként működik – mondta. – Felmerülhet a kérdés, hogy ki az a főépítész, és mit csinál? A főépítész az az építész, aki beleszeret egy településbe, és a település vezetőinek, a település polgárainak segít abban, hogy minél szebb és minél élhetőbb legyen a város – fogalmazott. Definíciója szerint tulajdonképpen mindennel foglalkozik a főépítész, legyen szó településképről, várostervezésről, a város beruházásairól, a homlokzatokra kerülő feliratokon át a kertészeti munkákig. Elárulta, az Országos Főépítészi Kollégium 27. alkalommal szervezi meg a konferenciát, amely egy háromnapos rendezvény.

Sulyok Balázs Ede, Veszprém főépítésze harmadik éve tölti be ezt a feladatkört, előtte hét évig Tolna megye főépítésze volt. – Rengetegen dolgoztak azon, hogy ez a konferencia az egyik legemlékezetesebb legyen. A jelentkezők száma a napokban elérte a 200 főt is, ám az előadókkal, szervezőkkel, szponzorokkal együtt ennél jóval többen leszünk – mondta büszkén. – A programokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy nem csak építészekre gondoltunk. Az építészetet tágabb értelemben fogalmaztuk meg, hiszen nagyon sok szó lesz a városi közlekedésről, és a városi zöld területekről. Ebben Veszprém az élen jár – emelte ki. Elhangzott, a konferenciának mindig van egy hívószava, egy mottója. A mostaninak "Tegnapelőtt és holnapután".