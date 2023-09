Mozgalmas programok, spinningkihívás, közlekedésbiztonsági tesztek, gokart, légvár, kerékpáros programok és ügyességi pálya várt pénteken kicsiket és nagyokat. A kerékpárok szerelmeseit elkalauzolták a szervezők a múlt világába, a kerékpár történetéről a Tamási Áron Művelődési Központban rendeztek kiállítást, amelyből kiderült, hogyan miként alakult ki a lábhajtásos tovalöködőből a mai kerékpár.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A régi idők kerékpárjait a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség segítségével ki is próbálhatta mindenki, aki pedig a jövő emberének tartotta magát, a legmodernebb elektromos kerékpárokat tesztelhette a Balaton Bike Tournak köszönhetően. Kollár Balázs BMX Flatland bemutatót tartott, mindenki megismerkedhetett a tűzoltó és a rendőrségi gépkocsikkal, kipróbálhatta a füstöt szimuláló sátrat, és spinningkihívás is várta az érdeklődőket, akik jelképesen körbetekerhették együtt a Balatont. Emellett a sport sátor, az Egészségfejlesztési Iroda tanácsadása, a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park sátrai várták az érdeklődőket, továbbá gokart, légvár, pörgő triciklik sora, pingpong és óriás sakk is szerepelt a programok között.