Az avatási ünnepségen Szedlák Bernadett a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója megnyitóbeszédében elmondta, hogy a korábbinál szélesebb körű szolgáltatást tudnak nyújtani és több kolléga elhelyezésére van lehetőség az épületben.

– Nem ígérhetjük, hogy a gyógytestnevelés ellátása szintén itt történik, hiszen az többnyire a tanórákhoz igazodik, de ez így van másutt is. Hiszünk abban, hogy a megfelelő segítségnyújtás, a szakértelem, a szeretetteljes törődés az, amivel a legjobban szolgálhatjuk a családok, gyerekek életét. Ezt a küldetésünket az új épületben még hatékonyabban és eredményesebben megvalósíthatjuk. A logopédiai ellátással, szakértői vizsgálatok elvégzésével, magatartási, nevelési problémák kezelésével nyújtjuk a legfontosabb ellátásokat az itt élőknek – mondta a főigazgató, aki hangsúlyozta az óvodákkal, iskolákkal, a Máltai Szeretetszolgálattal, családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatápolás fontosságát.

Beszélt még arról, hogy milyen fontos a fenntartók, a nevelési, oktatási, gyermekvédelmi intézmények, szolgálatok, alapítványok között a párbeszéd, amely most erősödött, ebből pedig az itt élők és a dolgozók egyaránt profitálhatnak. Hozzátette, a szülőkkel való folyamatos együttműködés és az egységes szemlélet kialakítása a gyermekek harmonikus fejlődését szolgálja. Megköszönte Fülöp Magdolna tagintézmény-vezető munkáját, aki az ajkai tagintézmény vezetőjeként hét éven át irányította a devecseri tagintézményt is.

Szauer István, a Veszprémi Tankerület igazgatója elmondta, hogy az elmúlt tíz év alatt sokat fejlődött a szakszolgálat. – 2013-ban született meg a rendelkezés arról, hogy minden járási székhelyen létre kell hozni a Pedagógiai Szakszolgálatot, miközben túl sok támpont nem állt rendelkezésünkre. Mégis el kellett indulnunk, és a devecseri önkormányzat a kezdetektől fogva mindig nagyon segítőkész volt, és mellettünk állt ebben. Most akkora ingatlant kaptunk, amelyben nyugodt körülmények között végezhetik a munkát a kollégák, akiknek köszönet azért, hogy két hét alatt belakták a helyiségeket. Örömmel költöztek be, de akkor lesz igazán otthonos az épület, amikor itt lesznek a gyerekek is – mondta az igazgató.

Dabronakiné Rózsás Ildikó, a szakszolgálat helyi tagintézményének megbízott vezetője úgy fogalmazott, hogy fontos állomás az épületátadó.

– Régóta kerestük azt a helyet, amely megfelelő lenne a szakszolgálati feladatok teljes körű ellátására. Az akadálymentesített épület elhelyezkedésében és kialakításában egyaránt megfelel a mai kor igényeinek. A mai átadás azonban nem jöhetett volna létre a város és a Veszprémi Tankerület közös elhatározása és aktív közreműködése nélkül – mondta a megbízott vezető, aki reményét fejezte ki, hogy az új, tágas épületben a szakszolgálat még szélesebb körű munkát tud folytatni.

Ferenczi Gábor polgármester arról beszélt, hogy 2014-ben még egy nagyon kicsi ingatlanban tudtak csak helyet adni az intézménynek, és a Rotary házban sem volt elég hely a szakszolgálatnak, de amikor a munkaügyi kirendeltség kiköltözött az épületből, a képviselő-testület felismerte a lehetőséget, hogy ez lesz az ideális hely a szakszolgálatnak. – Az iskola alsó tagozatának épülete mellett végre egy olyan helyszínt találtunk, amely méltó a városi ranghoz és az ellátottakhoz, hiszen a szakszolgálat járási szintű feladatokat lát el a város és 27 település lakói részére. Az óvodától a középiskoláig minden intézmény érintett az itt rendelkezésre álló, az oktatást, nevelést, fejlesztést segítő szolgáltatásokban – mondta a polgármester, és megköszönte a kiváló szakmaisággal végzett szerteágazó tevékenységet, és város és az intézmény közötti egy évtizedes együttműködést. A polgármester elmondta még, hogy az épület felújítását a Devecseri Városüzemeltetési Kft. végezte, ahogy az egyes bútorok elkészítését, valamint segítettek a költözésben is.

Az ünnepségen a Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI tanulói, valamint a zeneiskola tanárai adtak műsort.