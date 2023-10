A kollégium építése során az iskola udvara is teljesen megújult, ez is része volt annak a beruházásnak, melyet szeptember első napjaiban adtak át. Nemcsak a diákotthon és a sportpálya, hanem annak környezete is új külsőt kapott, hiszen pingpongasztalt és egyéb sporteszközöket, padokat szereltek fel. A rekortánpályát a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda szabályait figyelembe véve vonalazták fel, az új területet pedig a diákok már birtokba is vehették.

– A sportos délutánt a testnevelés-munkaközösség szervezte, ezzel hivatalosan is átadtuk a játékteret – tájékoztatott Ferenczi Alpár igazgató. – Az építkezés során talán az okozta a legnagyobb hiányt, hogy nem volt udvarunk, mostanra ez megszűnt, és szeptembertől már rendezett, modern körülmények várták a tanulókat.

A hivatalos átadó 48 ütemű gimnasztikai bemutatógyakorlattal kezdődött, majd a lányok kosárlabdában, a fiúk kispályás labdarúgásban mérték össze tudásukat. Utóbbi sportágban a tanárok kollektívája is kiállított egy csapatot, a kapusposztot Ferenczi Alpár igazgató vállalta magára.