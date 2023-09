Magyarország kormánya elhivatott az 5000 fő alatti települések hátrányainak enyhítésében, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz, illetve olyan fejlesztések megvalósításához, amelyek vonzóvá teszik a községet az ott élők számára.

Nagydémen az elmúlt években a Magyar falu programnak köszönhetően több fejlesztés is megvalósult, ennek egyik újabb példája a kisbolt megnyitása. Az avatáson Kovács Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt években ennek a támogatási formának a segítségével ezer bolt újult meg az országban, illetve száznál is több új nyílt meg.

Fotó: Haraszti Gábor

Kálmán Andrea polgármester köszönetet mondott Feketéné Péter Erzsébetnek, a kisbolt tulajdonosának, hogy pályázatot nyújtott be a kormány által meghirdetett kisboltok támogatására.

– Az általa biztosított önerőből és az elnyert 38 millió forintos támogatásból újultak meg a kereskedelmi egység külső-belső terei és eszközei. Sokunk előtt ismert a falu központjában lévő épület mivolta. Mára egy szépen felújított, korszerűen kialakított, minőségi, nem is olyan kis boltot láthatunk. Köszönet a jegyző úrnak a pályázatok megírásához, azok elszámolásához nyújtott segítségéért, a hivatal dolgozóinak, falugondnokunknak, óvodánk dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak odaadó munkájukért. Továbbra is maradjon meg, hogy a faluért, a közösségért akarnak tenni.

Fotó: Haraszti Gábor

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a falu lakossága megtekintette a megújult épületet.