Az Erzsébetvárosi és a Fáy András Lakótelepi Óvoda után a harmadik városi óvoda közel 13 millió forintból újul meg, melynek keretében az épület teljes körű festését végzik el a szakemberek. Horváthné Végh Judit, a Városi Óvodák intézményvezetője a beruházás kapcsán elmondta, a nevelési év közbeni felújításokról vannak már tapasztalataik, így a tervek szerint zökkenőmentesen folyik majd a munka.

– A festés a Margaréta csoportban kezdődik, ezt követi a Tulipán, a Rozmaring és a Búzavirág csoport. A csoportszobák festése alatt a gyerekeket a tornaszobában helyezzük el, ahol a megszokott bútorok, játékok között tölthetik az időt, egy szoba kifestése nagyjából két hetet vesz majd igénybe. Nagyon fontos szempont számunkra, hogy a felújítás alatt kolléganőimmel együttműködve biztosítsuk a nyugodt óvodai légkört a gyermekek számára illetve az is, hogy az óvoda tervezett programjai zavartalanul megvalósulhassanak. A szülőket a festési munkálatok ütemezéséről a megszokott információs csatornákon értesítettük, megértésüket, együttműködésüket előre is köszönöm, hiszen a munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek majd be.

Fotó: Haraszti Gábor

Horváthné Végh Judit hozzátette, a gyerekek által nem használt, de a működéshez elengedhetetlen helyiségek (konyha, folyosók) festését hétvégére és az iskolai szünetek idejére időzítik.