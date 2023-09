A MÁV-Start idei harmadik, egyben utolsó ilyen rendezvénye szeptember 16–17-én zajlott, ezúttal nem az északi Balaton-partra, hanem a 20-as fővonalra hozták el a gőzöst és a már majdnem retrónak számító, 40 éves V46-os villamos mozdonyt. Egyik sem szokatlan a korábbi időkre még emlékező utasok, vasutat szeretők körében, hiszen a 424-esek a gőzvontatás korszakának végéig, egészen 1984-ig megfordultak a vonalon, még ha ritkán is. Veszprémben pedig, amíg a fűtőház állt és működött, azt két 424-es gőzös fűtötte. A V46-os, elsősorban állomási tolatószolgálatra ma is használt, de személy- és könnyű tehervonatok továbbítására is alkalmas mozdonyok pedig néhány éve még dolgoztak Ajkán vagy Veszprémben. Mondhatjuk tehát, a 424-es még nem egészen, a V46-os pedig már nem annyira a retró korszakot képviseli, előbbi, a gőzös inkább már nosztalgia, utóbbi pedig napjaink nagy pályaudvarainak rendező- és tolatógépe. De ha átlagolunk, a végeredményként kijön a retró!

A Bivaly meghozta az EKF Expresszt a 2. vágányra

Fotó: Benkő Péter

A 424-es az EKF retró expresszvonattal érkezett Budapest Keletiből Veszprémbe a délelőtt folyamán, majd Székesfehérvárig oda-vissza ingázott, s este visszatért a fővárosba az expresszel. Ebbe egy retró szalonszakaszos hálókocsit, valamint egy 105 éves bisztrókocsit soroztak be, utóbbiban az idén 75 éves Utasellátó szolgálta ki az utasokat, dobta fel a retró életérzést. A hétvége mindkét napján retró étkezőkocsi közlekedett egy Bakony InterCity vonatpáron is Budapest Déli pályaudvar és Szombathely között, amelynek fedélzetén a 80-as és 90-es évek kínálatát kóstolhatták meg az utazók. Több jármű mellett a V46-os sorozat is idén 40 éves, ezt ünnepelvén személyvonatok élén láthattuk Veszprém és Celldömölk között a hétvégén.

Az 52-es „Szöcskének” jutott a megtisztelő feladat, a személyvonat-továbbítás

Fotó: Benkő Péter

Nem volna teljes a beszámoló, ha az érdeklődésről nem szólnánk benne, nos, ahogy a bevezetőben írtuk, és ahogy a fotón is látszik, valóban nem tapasztalt tömeget mozgatott meg a rendezvény. Fotósok hada készült a Bivaly, a 424-es gőzös érkezését és a szerelvényt megörökíteni. Ugyancsak tele volt emberekkel a veszprémi állomás minden zegzuga, hiszen egy gőzmozdonynál sok érdekes pillanatot érdemes képpel, videóval dokumentálni. A gép mozgását szerkocsival előre, a vízvételezést, ami már nem a sokáig állt vízdaruból történt, a szerelvényre zárást és az indulást. Mind-mind emlékezetes, nosztalgikus pillanat. A főszereplő pedig – ahogy nyáron a Balaton partján – a 20-as vonalon is remekül helytállt, mint ahogy későbbi, javakorban lévő társa, a V46-os, azaz a „Szöcske” is szépeket ugrott.