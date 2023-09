Jó egyetemistának lenni és különösen jó, hogy Önök itt, Magyarországon egyetemisták – kezdte ünnepi köszöntőjét Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Azután sorolta az adatokat, hogy miért is van ez így: akinek diplomája van, átlagosan 36 nap alatt munkát kap és minimum az átlagfizetés másfélszeresével számolhat. Van is vonzereje a felsőoktatásnak, hiszen egy év alatt 33 százalékkal nőtt a felsőoktatásba felvettek és a szeptemberben beiratkozottak száma.

A különféle válságok ellenére évek óta töretlen, örvendetes tendenciák a Pannon Egyetem Humántudományi Karán is érvényesülnek, ahol 2019-hez képest idén négyszer annyi jelentkezőt vettek fel, mondta Navracsics Judit egyetemi tanár, intézetvezető, a kar dékánja. A rendkívüli eredmények nyilván nagyban köszönhetők a kínálat folyamatos fejlesztésének, amelynek keretében 2023-ban hat új szak indult el. Ezek között olyan nagy népszerűségnek örvendők is vannak, mint amilyen a magyar és angol nyelven oktatott kommunikáció és médiatudomány. Az egyetemi továbbtanulást még csak most fontolgatók, közülük is főként a környéken élők valószínűleg különösen örülnek a nemrégiben történt, az évnyitón megismételt bejelentésnek, miszerint 2024 őszén nagy valószínűséggel Veszprémben is elindulhat a pszichológia képzési alapszak (BA). Az előkészületek része az is, hogy megalapították a Pszichológiai és Mentálhigiénés Intézetet. Ezzel ismét új szakemberekkel gazdagodott a kar oktatói gárdája, amelyet több külföldi, többek között holland, osztrák, izraeli és amerikai vendégprofesszor erősít. A dékán külön felhívta az elsőévesek figyelmét a közösségalkotásra, és arra, hogy ne siessenek haza minden hétvégén – vagyis legyenek jelen az egyetemen, a városban és legfőképpen egymásnak.