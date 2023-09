Pályázat keretében forrást nyert a város a Veszprémet Szabadságpusztával és Felsőörssel összekötő kerékpárút megvalósítására, amely már megszakítás nélkül köti össze a várost a Balaton-parttal – hangzott el –, így a csütörtöki kerékpáros szemléletformáló rendezvényt is ennek a projektnek a részeként tartották meg, ahol a meghívott diákok biciklis ügyességi versenyen vehettek részt, illetve megismerkedhettek a V-Bike rendszerrel is, hiszen a fejlesztés során két állomást is kiépítettek, 28 hibrid dokkolóhellyel és 16 kerékpárral.

Brányi Mária alpolgármester a rendezvény megnyitóján elmondta, fontosnak tartotta a városvezetés, hogy legyenek Veszprémben kölcsönözhető, bérelhető kerékpárok, ezért évek óta folyamatosan építenek újabb és újabb kerékpáros nyomvonalakat. Idén arra is lehetőség nyílt, hogy a V-Bike elektromos közbringarendszert is megvalósítsák: tíz helyszínen vannak már a városban olyan állomások, ahonnan a bicikliket le lehet ,,akasztani".

Polgári István, a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. ügyvezetője ezután a Kossuth-, a Deák- és a Báthory-iskola jelen lévő több mint félszáz tanulójához szólt, és beszélt a fenntartható közlekedésről

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Biztos vagyok benne, hogy ha ezeket a kerékpárokat már fiatalkorban ugyanolyan természetszerűséggel használjuk, mint ahogy az autóbuszra felszállunk, akkor van értelme annak, hogy további kerékpárállomásokat és kerékpárokat szerezzünk be állítsunk a lakosság szolgálatába – hangsúlyozta a városvezető. – Ha tetszik nektek, vigyétek jó hírét, sugalljátok az osztálytársaknak, hogy ők is próbálják ki, és a szüleiteket is vegyétek rá arra, hogy menjetek közösen kerékpározni. Veszprémből mind a Bakony, mind a Balaton irányába, de akár itt, városon belül is kiváló nyomvonalak vannak.

A kerékpározás mindenki arcára mosolyt csalt

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Polgári István, a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. ügyvezetője ezután a Kossuth-, a Deák- és a Báthory-iskola jelen lévő több mint félszáz tanulójához szólt, és beszélt a fenntartható közlekedésről, a mobilitás hétről és a V-Bike-rendszerről. Arról is, hogy a nagy egészből mindössze kétszázaléknyi a buszok károsanyag-kibocsátása, vagy arról, hogy egy héten annyit mennek a veszprémi buszok, hogy meg tudnák kerülni a földet.

A rendezvény második felében ki is próbálhatták a diákok a V-Bike-okat, és bringás teszttel is lemérhették tudásukat.