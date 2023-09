Az immár huszonegy éve megszervezett verseny célja, hogy a települések közterületeinek megjelenése esztétikus, a közterületek gondozása folyamatos legyen.

– Büszkeséggel és hálával tölt el bennünket, hogy immár öt éve folyamatosan, így idén is kiváló minősítést értünk el a megmérettetésen. Köszönjük az elismerést és a felhívást a vármegye önkormányzatának, amivel ösztönzi a kistelepüléseket, hogy szűkös anyagi lehetőségeikhez mérten is, a fenntarthatóságot szem előtt tartva szépítsék környezetüket, hisz néha a kevés is több – írja a település közösségi oldalán.