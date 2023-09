A helyi önkormányzatok napja alkalmából a Belügyminisztériumban tartottak ünnepséget a héten. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár itt adott át Pintér Sándor tárcavezető nevében több kitüntetést is. A díjazottak között több Veszprém vármegyei is volt: Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat vehetett át Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere, Tárnoki Richárd, a balatonfüredi közös önkormányzati hivatal címzetes főjegyzője, illetve dr. Bekényi József, a tárca önkormányzati főosztályának vezetője. A belügyminiszter Kundra Erikának, Táborfalva jegyzőjének a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta.

2000-ben nyilvánították az önkormányzatok napjává szeptember 30-át, mégpedig azért, mert 1990-ben ezen a napon tartották meg Magyarországon az első helyhatósági választásokat. Dukai Miklós a mostani, fővárosi ünnepségen méltatta a helyi önkormányzatok és az ott dolgozók munkáját, úgy fogalmazott, hogy „világosan látható, hogy bár az első önkormányzatok megalakulása óta eltelt 33 évben folyamatosan változtak a kihívások, a gazdasági, társadalmi viszonyok, és ezzel párhuzamosan a helyhatóságok szerepe is, de az önkormányzatok ezeknek mindig megfeleltek”.

Tárnoki Richárd (szemben) a Belügyiminsztériumban vehette át kitüntetését Dukai Miklós államtitkártól

Forrás: BM

AZ MTI beszámolója szerint az államtitkár arról is beszélt, hogy a 2010-es kormányváltás után az „erős, cselekvő állam” a korábbinál jóval nagyobb szerepet vállalt az egyes lakossági közszolgáltatások biztosításában, több hatáskör került át az újonnan létrehozott járási hivatalok hatáskörébe, és az állam a hatalmas önkormányzati adósságállományt is átvállalta. Felidézte az önkormányzatok helytállását is az elmúlt évek különböző, embert próbáló időszakaiban, és kiemelte: nem a szavak, hanem a tettek igazolták, hogy a helyi önkormányzatok nélkül nincs egészségesen működő társadalom, nincs demokrácia, és „valamennyien szegényebbek lennénk" a helyhatóságok nélkül, sokat tettek értünk, az országért, az emberekért”. Dukai Miklós végül a következő szavakkal zárta köszöntőjét:

Isten éltesse a helyi önkormányzatokat!