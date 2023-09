A zirci önkormányzat ma tette közzé honlapján, hogy holnaptól október 6-ig időszakosan nyomáscsökkenés, vízhiány lehet az egész településen. Ennek van oka, felújítási munkálatok lesznek a Borzavári és a Deák Ferenc utcában, ivóvízhálózati rekonstrukció folyik.

A Bakonykarszt műszaki igazgatójától, Radács Attila érdeklődésünkre elmondta, csütörtökön csőtörés volt Zircen a Deák Ferenc utcában, a felújítási munkálatok előkészítése miatt már ma is ástak, és az egyik cső, aminek okkal tervezték a cseréjét, már olyan rossz állapotban volt, hogy eltörött.

Azóta a hibát elhárították, a műszaki igazgató tájékoztatása szerint már mindenhol van víz a lakásokban Zircen.

Az szintén igaz, hogy holnaptól, szeptember 29-től október 6-ig hétköznapokon időszakon előfordulhat nyomáscsökkenés, vízhiány a város egész területén. Ez a tervezett rekonstrukció miatt lesz így, de sosem tarthat egy egész napig, inkább jellemzően csak egy-két óráig. A munkák miatt úgynevezett átkötéseket kell végezniük a szakembereknek. Azt nem tudják előre, hogy ezek az időszakok mikor lesznek, ez attól függ, hogy haladnak a földmunkákkal. Az, hogy erről az egy hetes időszakról, ami kellemetlenséggel játhat, csak tegnap küldtek jelzést az önkormányzatnak, szintén indokolt. A szükséges feladatok technológiai jellege miatt nem derült ki előbb, hogy most jutnak el a teendőknek ebbe a szakaszába.

Radács Attila lapunkon keresztül is kéri a zirciek türelmét. Arra azért van szükség, hogy elkészülhessen a vezetékek rekonstrukciója a Borzavári és a Deák utcában, és utána sokáig ne fordulhasson elő hasonló helyzet.