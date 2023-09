Ez az épület lesz ugyanis a főegyházmegyei gyűjtemény új otthona. Még nincs ugyan teljesen kész, de azért az Európa Kulturális Fővárosa programév alkalmából egy kiállítással készült a főegyházmegye. Ez a Work in Progress. Május 12-e óta közel húszezren látták a kiállításokat, de hagyományos értelemben megnyitója még nem volt, mert nem is hagyományos a kiállítás. Elég csak arra gondolni, hogy milyen sok helyszínt foglal magában a várhegyen. Ahogyan a kivitelezési munkák engedik, úgy nyitnak meg újabb és újabb helyszíneket a látogatók előtt. Ezt az ünnepélyes alkalmat is azért mostanra időzítették, mert most a legteljesebb a kiállítás, most lehet látni a legtöbb helyszínt. Ezért a Katolikus társadalmi napok keretében tartják a Work in Progress kiállítás szakmai napjait, amikor a teljes kiállítás ingyenesen megtekinthető.

Udvardy György érsek köszöntőjében elmondta, a várhegyen folyamatban lévő beruházás nyugodtan tekinthető egy várrekonstrukciónak.

– Tekinthető egy városrész megújításának, turisztikai, vagy akár kulturális beruházásnak, de valójában az igazi szándék az, hogy ezt a csodálatos örökséget szerettük volna az evangelizáció és a kultúrateremtés szolgálatába állítani. Hálásak vagyunk az elődeinknek a helytállásért, azért, hogy hittek abban, hogy mindaz, amit tesznek, az az embert formálja, alakítja – fogalmazott az érsek. Emlékeztetett, eddig a munka egyik felét végezték el.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára ünnepi beszédében kifejtette, vegyes érzelmekkel jött Veszprémbe, hiszen egyszerre felelős a közgyűjteményekért és a kulturális beruházásokért is.

– Egyszerre van könnyű és nehéz szerepünk Magyarországon, hiszen ha arról beszélünk, hogy szeretnénk bemutatni az identitásunkat, szeretnénk megmutatni azt, hogy mik azok a tárgyak, amelyek megmutatják, hogy az őseink, akik előttünk ezeken a földeken jártak, mégis hogyan definiálták magukat, mit adtak át nekünk, amiből mi is eredeztethetjük a saját történetünket, akkor bőséges a tárház – fogalmazott. Elmondta az is, hogy itt a műtárgy maga a történelem és az épített örökség.

– A Prédikátorok könyve úgy fogalmaz, hogy megvan az ideje a rombolásnak és megvan az ideje az építésnek, megvan az ideje a kövek szétszórásának és megvan az ideje a kövek összerakásának – idézte a Bibliát. Látjuk, hogy milyen hatalmas erő és milyen hatalmas elhivatottság kell a most zajló munkához, jegyezte meg.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, Virágos Gábor arról beszélt: Veszprém és a Veszprémi Érsekség kulcspozícióban van a magyar történelem szempontjából.

– A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete meghirdetett egy tervkutatási programkeretet. Ennek az a célja, hogy megmutassuk a magyar történelemből és általában az emberiség történetéből azt, hogy a régészet nem az, aminek az utóbbi évtizedben sajnos sokszor beállították – mondta. Kijelentette, szükséges ismernünk, látnunk és megértenünk azt, hogy mi volt a múltban ahhoz, hogy megéljük a jelent, és legyen egy előremutató jövőképünk.