Kontrát Károly országgyűlési képviselő méltatta az összefogást, mellyel létrejött az iskola udvarán az igényes tér, így a kormány, az önkormányzat, a képviselők, a BTK, az iskola, a diákok és a szülők munkáját. Kiemelte, hogy a tér akadálymentesített, és a beruházással gondoskodtak a csapadékvíz elvezetéséről is. – Ahogy eddig, ezután is számíthatnak rám – fogalmazott a képviselő, aki a jövő zálogának nevezte a gyermekeket. Rámutatott, a kormány kiemelten támogatja a családokat, a gyerekvállalást és -nevelést, az iskoláztatást.

Fenyvesi Zoltán, a BTK igazgatója köszönettel szólt a kormány és Kontrát Károly támogatásáról, segítségéről. Azt mondta, a Magyar falu program lehetőséget biztosít a vidéki iskolák felújítására, fejlesztésére, a komfort javítására, így gyermekeink jobb körülmények között tanulhatnak, tölthetik el szabad idejüket. Kiemelte, a központ 2013 óta fenntartója az iskolának, amely 1994-ben épült. A közösségi tér létrehozásához a BTK ötmillió forintot nyert el a Magyar falu program pályázatán, ötmilliót fele-fele arányban a tankerület és az önkormányzat biztosított. A beruházással az iskola környezete kulturáltabb, esztétikusabb és biztonságosabb lett.

Filep Miklós, Zánka polgármestere egyebek mellett azt emelte ki, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli a mostanihoz hasonló beruházásokat, és büszkeséggel tölti el a település vezetőit, hogy több gyermekintézménnyel is rendelkeznek, melyeket folyamatosan megújítanak, modernizálnak. Sánta Lajos iskolaigazgató is elismerően beszélt a beruházásról, mely kedvezően érinti az iskola diákjait, pedagógusait és rendezvényeiket is.

Az ünnepi gondolatok után a szónokok a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az új közösségi teret, az iskola diákjai pedig szép műsort adtak.