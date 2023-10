A káposztáé lesz a főszerep Csopakon

Hagyományteremtő Töltött káposzta, Bor és Pálinkafesztivált, kézműves vásárt rendeznek péntektől vasárnapig a csopaki strand parkolójában. Töltött. csülkös babos káposztával, lepényekkel, grilltálakkal, frissensültekkel, gluténmentes és vegán ételekkel is várják a kiállítók a vendégeket, de a hazai borászatok, pálinka- és sörfőzdék, illetve nemzetközi itókák is érkeznek. Az ingyenes, kutyabarát rendezvényen kerámiák, ékszerek, mézek, lekvárok is kínálják majd magukat. A gyerekeknek ugrálóvárral, körhintával, szemlételtformáló játékokkal is kedveznek a szervezők a gyerekzenekarok mellett.

Pénteken 14 órakor nyit a fesztivál, aznap délután Jósa Tamás és Gellér Tamás akusztik-koncertje adja majd meg a hangulatot, szombaton a legkisebbeket a Csodavilág és az Óperenciás Együttes szórakoztatja majd, a felnőtteket Veiger Csaba. Vasárnap érkezik a Réparetekmogyoró 11 órakor, délután a Twelve Zone, az Acoustic Love Thrash.

Teljesítménytúra a Bakonyban

Bakonyi Barangolás néven teljesítménytúra indul a bakonybéli faluháztól október 7-én, 10, 20, 230, 40 és 70 kilométeres távokon. Az útvonalak érintik többek között a bakonybéli Szent-kutat, a Kertes-kői-szurdokot, Zircet, a szépalmai arborétumot, a Kőris-hegyi kilátót, a Barátok útját, a Királykaput, a Witt Lajos kilátóhelyet, az Odvas-kő-barlangot és az Öreg-séd-völgyet, nyilván a távtól függően, de így is látható, hogy a Bakony vadregényes pontjait járhatják be az indulók. A legnagyobb részt természetesen a 70 kilométert teljesítők, akik 6:30-7:30 között rajtolhatnak el, a szintidő pedig, amíg teljesíteniük kell a távot, 18 óra.

A negyvenesek fél héttől fél kilencig (10,5 órás szintidővel), a harmincasok fél nyolctól fél tizenegyik (8,5 órás szintidővel), a húsz kilométert bevállalók szintén ebben az időablakban, de már csak 6,5 órás szintidővel vághatnak neki a távnak. A tízkilométeres távnak fél nyolctól fél tizenkettőig lehet nekiindulni, itt a szintidő 5 óra. 14 év alatti csak nagykorú kísérővel indulhat, tehát a kísérőnek is be kell neveznie a túrára, amely egyébként az Észak-Dunántúli Kupa része.

Kutyás családi nap

Október 7-én Nemesvámoson, a Patak Parkban rendezi meg a Dog & Us az kutyás családi napját. Az ingyenes eseményen rendőr-, keresőkutyás, vizslás vadászkutya-, erdélyikopó-, de a kangal és malakli pásztorkutya-bemutató is lesz. Kisállatsimogató, lufihajtogatás, arcfestés is várja majd a gyerekeket. valamint hintózás is.

Halnap Alsóörsön

Október 7-én az Alsóörsi Halnapot is végre megrendezik, miután szeptemberben a rossz idő miatt halasztani kellett. A községi strandon 8-kor kezdődik a horgászverseny, a halas ételek főzőversenye pedig 9-kor. Délben mérlegelik a kifogott kopoltyúsokat és zsűrizik az ételeket. Az önkormányzat tájékoztatása szerint gyermekprogramok, népi játszóház is várja majd a kisebbeket.

Őszi készülődés a Gapában

A balatonfüredi Gapa Terasz és Parkerdő szombaton őszi készülődésre hív mindenkit. Mint írták, a program során a résztvevők kézműves foglalkozás keretében mélyíthetik el ismereteiket az erdőben és közvetlen környezetünkben zajló folyamatokról, amelyek az évszakok váltakozásával járnak együtt, de finomságok is várják majd a vendégeket.

Pityóka-party Bakonybélen

Gerence-parti Pityóka Party-ra várnak mindenkit a bakonybéli tájházhoz október 7-én, szombat Délben kezdődik a program és 18 óráig többek között Bene Gabi énekesnő, Kéri György skótdudás szórakoztatja majd a vendégeket, de szarvasbőgés-bemutató, sok-sok krumplis étel, ügyességi játékok és tombola is várja a partizókat.

Szüreti mulatság Zánkán

Október 7-én szüreti felvonulás és mulatság vár mindenkit Zánkán 14 órától. A Magyar Tenger Népdalkör, a Bokafogó Táncegyüttes, a Padkaporos Táncegyüttes is fokozza majd a hangulatot, ahogy Kruch-Karsai Klára és Kőszegi Német József is bordalokkal és népszerű melódiákkal, hogy csak néhány nevet említsünk meg.

Szüreti Vigasság a lovasiakkal

Október 7-én Szüreti Vigasságot rendeznek a lovasiak A gyülekező négy órakor lesz a faluház udvarán, majd fél ötkor indul a menet Háromtól hatig játékudvar várja a gyerekeket, a szüreti műsorban pedig fél hattól fellép a Balatonfüred Néptánc Együttes, valamint Molnár Eszter, aki népdalcsokorral érkezik. Hattól Dynamite Dudes koncert, este utcabál várja a szórkaozni vágyókat.

Felbőgnek a motorok a Balaton Park Circuit pályáján

Ahogy arról már beszámoltunk, október 7-én és 8-án rendezik meg az első autós versenyhétvégét Balatonfőkajáron. A #FirstLap Cup az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Túraautóinak záró hétvégéje, valamint az ESET Cup Series meghívásos versenyhétvégéje is lesz. A versenyre a belépés ingyenes.