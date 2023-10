A völgy meséje Taliándörögdön

Pénteken 16 órakor kezdődik a Mesepajta bánbszínházi előadása, A Völgy meséje a taliándörögdi közösségi házban. A kuflik világába kukkanthatunk majd be, ami tele van varázslatos kalandokkal, vicces karakterekkel és felejthetetlen pillanatokkal. A Mesepajta tehetséges gyerek színészei garantálják, hogy mindenkinek felejthetetlen élményben legyen része.

Füredi Szüret

Október 13-án kezdődik és 15-ig tart a Füredi Szüret. Péntek este a Kisfaludy színpadon az Anima Sound System ad koncertet, szombaton napközben népi és iparművészeti vásár is lesz, a gyerekeket pedig homokképkészítő gyerekfoglalkozás és vándorjátszóház, interaktív népmeseelőadás is várja majd. A szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik, bemutatkoznak a borlovagrendek, megáldják a szőlőharangot is. A fúvósstlaálkozó résztvevői mellett Wolf Kati is koncertet ad.

vasárnap süteménysütő verseny, stand-up, vásár is várja az érdeklődőket. Mindhárom napon gasztroudvar és borfalu kínálata csillapítja majd az éhet és a szomjat.

Kismamák, anyukák, kispapák, apukák! Irány a Jutasi Köztér!

Pénteken 16 órakor kezdődik a Nem vagy egyedül 2023 kampány veszprémi programja a Jutasi Köztérben. A programsorozat október 18-ig tart 13-án szóba kerül többek között a koraszülött intenzív osztályokon a zéró szeparáció megvalósulása (erről dr. Matay Lilla, a Csolnoky Ferenc Kórház Perinatális Intenzív Centrumának (PIC) főorvosa, az esemény szakmai védnöke beszél majd), de a bőr-bőr kontaktus is szóba kerül majd, míg Szántó Dóra Viola perinatális szaktanácsadó, zeneterapeuta Hangvarázzsal érkezik.

Szombaton a szülés előtti, alatti és utáni intimtorna, a szülők-nagyszülők együttműködése is szóba kerül majd, de a hordozás is. Vasárnap a szoptatás, a moshaming, avagy anyaszégyenítés is téma lesz.

Irány a természet

A Füzfői Termszetjárók szombaton hajnalban várnak mindenkit a veszprémi buszállomásra, aki részt szeretne venni a nyílt gyalogtúrájukon. A busz 6:55-kor indul, a Zircen fognak átszállni, hogy Papp Iván túravezetővel az alábbi, 14 kilométeres útvonalat megtegyék: Borzavár – Szépalmapuszta – Pálihálás – Tündérmajor – Zirc.

Időutazás Veszprémben

Október 14-én szombaton, 10 órakor kezdődik a II. Veszprémi Középkori Nap Veszprémvölgyben. Az egésznapos ingyenes programon buhurt és hagyományőrző bemutatók, kirakodóvásár, kézműves standok, régizene koncert és táncház várja a kicsiket és nagyokat. Lesz történelmi vívás, érkeznek katonai hagyományőrzők is.

Tökfesztivál Almádiban

Október 14-én rendezik meg a XXIII. Tökfesztivált Balatonalmádiban. A Szent Erzsébet Ligetben tökszoborverseny, töklámpás séta és alkonytúra is várja majd az érdeklődők a számos gyerke- és felnttprogram mellett.

Látványtári élmények

A VEB 2023 Kultháló Programban, a "Csigó Art Pont 2023" keretében a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány szervezésében rendezik meg október 14-én, 13 órától a „Nyitott Műtermek...” - Látogatóban az Első Magyar Látványtárban elnevezésű programot Tapolca-Diszelen. A „Női ábrázolások, ábrázoló Nők” című kiállítást Vörösváry Ákos műgyűjtő, az Első Magyar Látványtár művészeti vezetője tárlatvezetésésével lehet majd megtekinteni, míg a „dobozművészetet” az itt időszakosan alkotó és kiállító művészházaspárral, Pátyerkó Lászlóval és feleségével, Nagy Krisztinával ismerhetik majd az érdeklődőket, aiket be is avat a pár a művészetük kulisszatitkaiba.

Ezt követően dr. Aknai Katalin művészettörténész élménybeszámolót tart az augusztus végi három napos tanulmányútjukról, melyen egy növendékével közösen vettek részt az északolaszországi Cipressa-n lévő Villa Biener Arte Contemporanea Galériában és Nemzetközi Művésztelepen. Kötetlen beszélgetésre is lesz lehetőség Vörösváry Ákossal a Látványtár gyűjteményéről, a műgyűjtés mibenlétéről a kortárs művészet összefüggésében. A belépés ingyenes, de az előzetes regisztrációt megköszönjük.

Denevérek nyomában Füreden

Játékos foglalkozásra várják az óvodás és alsó tagozatos korosztályt október 14-én, szombaton a Lóczy-barlang Látogatóközpontba. Az Állatvédelmi Témahéthez kapcsolódó programon a résztvevők megtudhatják, miért fontos védeni a denevéreket. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának programjára előzetes regisztrálni kell.

Malomsorok a Séd mentén

Október 15-én, vasárnap a Séd-patak mentén egykor duruzsoló malmok történetét ismerhetjük meg. A patapkarti séta során a résztvevők három malomba be is léphetnek, és megtudhatják, melyik malom volt „cseremalom”, hogy mik a ma malomhasznosítási projektei, ötleti, de a Betekints-völgy kialakulását, az egykori Tethys-tenger hullámverését és a veszprémi márga, majd a városképet meghatározó dolomit képződését megismerhetik.

Balatoncsicsón a bort ünnepelhetjük régizenével

Október 15-én, 18 órakor a balatoncsicsó Nivegy-házban régizene koncert lesz. Mint megtudtuk, a szüreti munkákat évszázadokon át közös vigasság követtte közös énekekkel. A bor és Bacchus isten dicsérete, a hitvány borok kigúnyolása, a szívet melengető koccintások, a tusozás mellett táncdallamok is felcsendülnek ilyenkor. A budapesti Musica Historica együttes a középkortól egészen a 19. századig kínál bordalokat és vígságtévő énekeket műsorában, a reneszánsz, barokk és verbunkos zenei korstílusok jegyében. Nem hiányozhat az 1780-as években Veszprém vármegyében földmérőként is dolgozó Pálóczi Horváth Ádám, illetve az épp 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály néhány dala sem!