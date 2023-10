A szervezők arról tájékoztattak, az Országos Cserkésznap egy különleges alkalom, amikor cserkészek és támogatók, érdeklődők összegyűlnek, hogy ünnepeljék közösségüket és részt vegyenek színes programokban: ügyességi játékok, kreatív feladatok, „felvarró kihívás”, szakági programok (barlangász – és harcművészet, kerékpáros, és vadonlakó kihívások) és énektanulás is szerepel a kínálatban. A különböző korosztályok együtt találják meg a szórakozást és a vidámságot, a lelki ösvényen, vagy épp a vezetőkkel, lelkészekkel való beszélgetésekben pedig választ kaphatnak az életüket meghatározó kérdésekre is. Lesz kutyás bemutató, tánc- és énektanulás, nyomozós játék, kerekasztal-beszélgetés is. A cserkészet alapvető értékeinket erősíti, mint a szolgálat, a tisztelet, a közösséghez való hűség. Azt írták, ezek az értékek nem csak a cserkészek számára, hanem az egész társadalom számára fontosak.

110 éve igyekszünk a jövő generációját az értékkel teli, felelősségteljes, és kötelességtudó felnőtté válás rögös útján terelgetni. A közösségi szellem és a már bevált jó gyakorlatoknak köszönhetően a fiatalok úgy fejlődnek, hogy közben jól érzik magukat, fogalmaztak. A többi között ezt is megmutatja az Országos cserkésznap.

A programra nemcsak a mozgalom tagjait, hanem érdeklődőket, szülőket és más civil szervezetek képviselőit is várják, akik meg szeretnének ismerkedni a cserkészet alapjaival, értékeivel, hozadékaival. Ez az ünnepi nap emlékeztet arra, hogy a cserkészet több mint egy szervezet: ez egy életforma, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy növekedjenek Isten felé; tanuljanak és szolgáljanak, s így váljanak felelős állampolgárokká.