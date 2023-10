Vármegyei értékeket bemutató új sorozatunkban elsőként az idén 110 éves Pápai Húst mutatjuk be. A világgazdasági válságot követően a Poels et Co. antwerpeni cég Magyarországon bacongyártást kívánt meghonosítani – idézi fel a kezdeteket a Veszprém Vármegyei Értéktár honlapja. – A sertések beszerzésére és szállítására a 150 gazda részvételével megalakult Dunántúli Hússertés Kiviteli Rt.-t bízták meg, így folyamatossá vált Pápán a termelés és az exportálás. A válság megszűnésével a mezőgazdasági termékek exportja jelentősen növekedett, ezért 1935-ben Poelsék megindították húskonzervgyárukat, ahol dobozolt sonkát, a cég egyik legsikeresebb termékét gyártották, amelynek nagy része Angliába került. A bacon és a sonka is pápai recept alapján készült, mely technológia szigorúan titkos volt.

1938-ban megkezdték az addig csak exportra készített dobozolt sonkák belföldi árusítását is, így a Pápai Sonka rövid idő alatt országos, majd világhírnévre tett szert, melyhez hozzájárult a korát megelőző technológia – a bújtatott csontozásnak köszönhetően egy darabban maradt a comb és a lapocka is – és a kiváló szakembergárda.

Az államosítás során létrejött Pápai Húsipari Vállalat 1953-ban kezdte meg a dobozossonka-gyártó üzem építését. A nyers sonkát kicsontozás után zsírtalanították, kiinazták, majd a színhús darabolva került a pácológépbe, ahol egy forgó dob a hús szöveteit szétrázta, és a páclevet egyenletesen osztotta el benne. Rozsdamentes acélkocsikban, pontos technológia szerint érlelték, majd a konzervdobozba töltést követően egy automata berendezésben főzték a sonkát. A ’70-es évek végétől fontos exportcikk lett a termék, dobozán a litográfia egy fiatal, magyar népviseletben táncoló párt ábrázolt, így a termék neve belföldön és külföldön egyaránt Csárdás sonka volt évtizedekig. A NASA-tól az orosz Csillagvárosig mindenhol vásárolták.

A Pápai Hús Kft. a magyar húsipar egyik legnagyobb vállalata, amely az elsők között, 1992-ben vezette be akkori minőségbiztosítási rendszerét. 2005 áprilisában sikeresen megszerezte a nemzetközi IFS, illetve BRC tanúsítványait Higher level minősítéssel. 1998 óta használják a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet. A pápai sonka igazi magyar márkának számít: minőségi, üzleti és fogyasztói szempontok alapján egyaránt. Ennek elismeréseként már több alkalommal elnyerték a Magyar Brands címet is. Az idén a húsipari vállalat Esterházy sonkája és a Papa de Vega natúr szendvicsfeltét is megkapta az Érték és Minőség Nagydíjat.