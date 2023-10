A franciavágási fűrészüzem történelme száz éves múltra tekint vissza. A gyárban évente 18-20 ezer köbméter rönköt dolgoznak fel. A feldolgozás két fő fafaja a tölgy és a bükk, a termelés két pillére a fűrészáru és a lamella (fűrészelt furnér) gyártás. A fűrészüzem céljai között a gazdaságilag hatékony termelés folyamatos javítása szerepelt, melynek egyik fontos állomása volt a napelempark létesítése.

Zambó Péter, erdőkért felelős államtitkár

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Az ünnepélyes átadón Zambó Péter, erdőkért felelős államtitkár beszédében kiemelte, a kormány olyan stratégiai erőforrásként tekint az ország egynegyedét borító erdő-és faállományra, melynek természeti, turisztikai, gazdasági értékei fenntartható módon hasznosíthatóak, ezt tükrözik a közelmúltban megvalósult fejlesztések, kormányzati programok.

- Ezzel párhuzamosan az elmúlt években megkezdtük a hazai alapanyagot feldolgozó faipar fejlesztését – mondta az államtitkár. - A hazai erdőgazdálkodás és faipar közel tízezer vállalkozásának és mintegy hatvanezer embernek ad munkát. Legfontosabb stratégiai céljaink a hazai faipar jövőképét illetően a fafelhasználás ösztönzése, a fenntarthatóság biztosítása, a klímavédelmi vállalások teljesítése és az ipari fa alapanyag importfüggőségének mérséklése.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ha egy zárt körű részvénytársaság 180 millió forintot fektet abba, hogy napelemparkot hozzon létre, akkor úgy gondolja, hogy van jövője a telephelynek, aki pedig stratégiában gondolkodik, az nemcsak magát az energiamegtakarítást veszi figyelembe, hanem az ott dolgozók munkáját is.

Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, a jelenlegi „zöld energiát” biztosító beruházást a Bakonyerdő Zrt. teljes mértékben saját forrásból hajtotta végre.

Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

- Céljaink között szerepel a gazdaságilag hatékony termelés folyamatos javítása, melynek egyik fontos állomása volt az itt álló napelempark létesítése. Az energetikai korszerűsítéssel a közel 500 kW teljesítményű kiserőmű a gyár éves átlagban 20-25 százalékos villamosenergia-ellátását fogja biztosítani. Ez az érték a nyári hónapokban elérheti az üzem energiafogyasztásának 45-50 százalékát is. Az 1112 napelempanelből álló földre telepített, több sorban elhelyezkedő kiserőművet a Bakonyerdő Zrt. közel 180 millió forint önerőből hozta létre. Ezzel párhuzamosan 170 millió forintból a Bakonyerdő leányvállalataként működő Befag Parkett Kft. pakettagyár három épületének tetejére 1002 napelempanelt is telepítettek, melyek a fűrészüzemhez hasonlóan a telephely fogyasztásának csökkentésére szolgálnak. A napelemparkok károsanyag kibocsátás nélkül előállított tiszta, „zöld” villamos energiát általában a közcélú villamosenergia hálózatba táplálják be, amelyen keresztül az végül eljut a végfelhasználóhoz - esetünkben a két gyáregységhez – melyek a megtermelt „zöld” energiát teljes mértékben felhasználják. Egy napelempark létesítése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a lokális energiarendszereket környezetbarát módon alakítsuk át, ezzel is tehermentesítve és egyben támogatva az ország éghajlatvédelmi célkitűzéseit is – tájékoztatott a vezérigazgató.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

A rendezvény az ünnepélyes szalagátvágással és gyárlátogatással ért véget.