Kellemes őszi időben kora délutántól tíz bográcsban készültek a finomabbnál finomabb ételek, melynek bevételét a csapatok jótékony célra, a Fenyveserdő Bölcsőde megsegítésére ajánlották fel. Közben a park lehetőségeit kihasználva fanyűvő játékok, körhinta, pumpapálya, ugrálóvár, óriás sakk és kézműves foglalkozás is várta a család apraját.

A szervezők természetesen a felnőttekről sem feledkeztek meg, a zenés-táncos produkciók mellett egy bokszgép segítségével keresték a városrészek legütősebb emberét, a Pápai Csillagász Kör jóvoltából az eget is lehetett kémlelni, sőt meghirdették a kertvárosi és panelkutya szépségversenyt, melyre húsz gazdi nevezte be kutyusát. A szakértő zsűri végül Gyimóti Zsófia Bori nevű németjuhász kutyáját választotta a legszebbnek. A koraesti órákban hirdették ki a főzőverseny eredményét is, a győztes étel a Nyugdíjas Egyesület által készített babos-csülkös pörkölt lett, a nap során a bölcsődének 250 ezer forint adomány gyűlt össze, ami – mint Áldozó Tamás polgármester elmondta – rekordösszegnek számít.