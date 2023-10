Ottó Péter polgármester azt hangsúlyozta, hogy a generációk közötti élő kapcsolatnak a mindennapjainkban is meghatározónak kell lennie, fontosnak tartja, hogy találkozzunk és beszélgessünk a szülőkkel, a nagyszülőkkel, hiszen magukban hordozzák hosszú évtizedek tapasztalatait, amelyekkel csak gyarapodhatunk és az élet esetleges buktatóit elkerülhetjük.

A program során Kautzky Armand színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész szórakoztató műsorába a közönséget is bevonta, táncra perdültek, még énekeltek is a mikrofonba a résztvevők. Könnyeket csalt a szemekbe Polgár Emilné szavalata, a vers a megbocsátásról szólt. A kortársak, a generációk találkozása is megvalósult a szép őszi délutánon: a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Kankalin csoportja lelket megérintő műsorral készült köszöntésképp.