− Most, hogy betakarítottuk a termést, kihordtuk az összeérett komposztot a veteményeskertbe, elterítettük és beszántattuk, így természetesen a giliszták is kikerültek a kertbe, ahol tovább folytatják áldásos tevékenységüket. Lazítják, táplálják, szellőztetik a termőtalajt, a vízmegkötésben, a lebontásban is fontos szerepet töltenek be. Reményeink szerint jövőre is vegyszermentes bő termés lesz a jutalmunk. Ami még számunkra plusz öröm, hogy a gyerekeket is be tudjuk vonni ezekbe a munkálatokba – fogalmazott Alfréd.