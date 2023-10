Két győri fejlesztő Fortissima Fungus néven minden eddiginél részletesebb gombaadatbázist hozott létre az interneten. Segít megtalálni azt a gombát, amit keresünk. A két alapító tag, Békefi Tibor és Borostyán Tímea a Kisalföldnek elmondta, hogy térségünkben sok ezer gombafaj él, míg a világban sok százezer. Az volt a cél, hogy alapos gombaleírásokat gyűjtsenek egy helyre, mondhatni egy kalap alá, így nyújtsanak segítséget azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt. A platform az információk, a fotók mellett térképes gombaszakértő-keresőt kínál.

A gyilkos galóca is lehet fehér színű, sőt, félre is vezethet, ha leszakad a gallérja vagy a bocskora a talajban marad. Nehéz az azonosítás és ha tévedünk, akár az életünkkel fizethetünk. Fontos, hogy az otthoni azonosítás nem helyettesítheti a szakellenőri vizsgálatot. A weboldallal elsősorban tudást szeretnének átadni. Az alapítók szeretnék elérni, hogy a gombáról ne csak a bolti sampinyon jusson eszünkbe, hanem az a szerteágazó segítség is, amit a mindennapjainkban nyújtanak. Hiszen képesek eltávolítani az óceánokból a szennyeződést, nélkülük nem lenne élet, nem bontaná le semmi a faleveleket és a gallyakat. Nem utolsó sorban nagyon finomak, egészségesek és örömet szerez a gombászás, a természetben így eltöltött idő.

Időnként nehéz feladat megkülönböztetni az ehető és a nem ehető gombát, szükség van a szakértőre

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony



A Fortissima Fungus előtt még rengeteg fejlesztés áll. Olyan információs központtá szeretnék tenni, ahol a gombákkal kapcsolatos praktikus tudás és a tudományos ismeretek is megjelennek. Alapítói hiszik, hogy a természet és a gombák szeretete elősegíti a tudatosabb gondolkodást, felébreszti a fenntarthatóbb élet iránti vágyat és a változtatás igényét.

Cseszneki származású szakértőnk, Győri Krisztina gombaszakellenőr úgy véli, népszerűsítésnek, az információk szórakoztató formában terjesztésének jó példája ez az oldal, ám arra nem adhat választ, mit együnk meg, mit ne. A gombaszakellenőr sem dönt erről fotó alapján, kell, hogy élőben lássa a gomba árnyalatait, megszagolja azt, kezével megtapintsa. Ezt egyelőre semmi nem helyettesíti és jobb, ha elkerüljük a mérgezést.