– A kormány kiemelten kezeli, hogy tudásalapú társadalmat hozzon létre, mert a tudás hatalom. Az emberiség 21. századi történetét a világűrben írják – fogalmazott Ferencz Orsolya. Hozzátette, nem véletlen, hogy a NATO műveleti területté nyilvánította a világűrt. Nagyon fontos Magyarország számára a világűr, hazánk az ezzel kapcsolatos tevékenységet már 1946-ban megkezdte, amikor magyar tudósok sikeresen megmérték a Föld és a Hold távolságát. Farkas Bertalan személyében 1980-ban pedig a hetedik nemzetként léptünk a világűrbe.

A kormánybiztos kiemelte, fontos elérnünk, hogy ismét teret kapjunk az említett területet érintő kutatásokban, melynek gazdasági jelentősége van. Nem véletlen, hogy a leggazdagabbak, mások mellett Elon Musk, Jeff Bezos, egyre inkább az űriparral akarnak foglalkozni. A világon több mint 90 országnak nagy műholdas képessége van, ezek például a kommunikációs és Föld-megfigyelő berendezések. Ilyen infrastruktúrát építenek mások mellett az Arab-öböl államai, Izrael, India, Kína, Oroszország, az USA, Belgium és Svédország, Portugália, Csehország.

Ferencz Orsolya kitért a V4 országok űrkutatást érintő együttműködésére is, amit az említett országok miniszterelnökei írtak alá. Kedvező, hogy ezeknek a nemzeteknek külön kiírtak űrkutatást érintő pályázatokat. Az űrkutatás Magyarországon 2018-ban új lendületet vett, köszönhetően a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, illetve Szijjártó Péter tárcavezetőnek.

A kormánybiztos kitért egyebek mellett arra is, hogy a műholdak miatt, melyekből évente több százat küldenek fel, a világűrben sok olyan anyag megtalálható, mely nem környezetbarát. Az űrkutatás, illetve az űripar számtalan lehetőséget rejt, sok érdek fűződik hozzá, a terület bevétele a szolgáltatások nélkül 1000 milliárd dollárra tehető 2030-ra. Az űrkutatás kapcsán számos nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai és védelmi kérdés is felmerül. Ferencz Orsolya beszélt az orosz–ukrán háborúról is, melynek szerinte ki sem kellett volna törnie, és kedvezőtlenül érintette az európai országok orosz űrkutatással való kapcsolatát is.