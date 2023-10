Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos, Veszprém és térsége országgyűlési képviselője lapunknak elmondta, tavaly nagy sikerrel zárult az Állatvédelmi témahét, és ezen felbuzdulva gondolták úgy, hogy idén is meghirdetik azt.

– Minden képzeletet felülmúlt az aktivitás, hiszen 1800 oktatási intézményt tudtunk bevonni. Nagyon fontos az, hogy a ma gyermeke a jövő állattartója, és ezért minden tudást át kell nekik adni az állatvédelem területéről. Nagy a befogadókészség, hiszen a pedagógusok hatalmas szívvel álltak a kezdeményezésünk mellé, és láthatóan mindenki aktívan kiveszi a programból a részét. Ilyen külső helyszín a Veszprémi Állatkert is, akik ugyanúgy a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet – fogalmazott Ovádi Péter.

Elmondta azt is, fontos, hogy az oktatási intézményekben megjelenjen az állatvédelmi témahét. A Veszprém és Veszprém környéki iskolák aktívak a programban. Számukra olyan önkéntességre is felhívják a figyelmet, melyben edukálni is tudják a gyermekeket. Az egyik ilyen a Te önkénteskedj nevű program, amelyben menhelyi kutyákat lehet sétáltatni, valamint ilyen a Te adományod program is, ami a társadalmi szerepvállalásra sarkall.

– A kreativitásra is felhívjuk a figyelmet, hiszen most indítottunk egy olyan programot is, ahol menhelyet lehet építeni. Ez azért fontos, hogy a kreativitás és az állatvédelem összekapcsolódjon – fogalmazott a kormánybiztos.

Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója elmondta, több mint egy évtizedes hagyománya van annak, hogy az állatok világnapján játékos vetélkedőre hívják a gyerekeket.