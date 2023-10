Tóth-Rompos Patrícia

Forrás: Tóth-Rompos Patrícia

Így foglalta össze a zenei nevelés jelentőségét Tóth-Rompos Patrícia zeneiskolai tanár, Ringató-foglalkozás-vezető, illetve az Ovimuzsika elindítója, aki két kollégájával azt a szép küldetést tűzte zászlajára, hogy a legkisebbek számára nyújtsanak élménydús programot. Olyat, amelynek minden percét élvezik a kicsik, s közben hangszereket, magyar népzenei elemeket, fülbemászó dallamokat ismernek, szeretnek meg könnyed, játékos formában.

– Már az ókori görög filozófus, Platón is írt erről, miszerint a ritmus és a dallam hatol be legjobban a lélek belsejébe. De azt is tudjuk, hogy már az ősember is énekelt, így túlzás nélkül állítható, hogy a zene egy ősi nyelv. Ennek alkotóelemei, a ritmus, a dallam, a hangerő, az időtartam, a forma környezetünkben, de magában az emberben is megtalálhatók. Tény, hogy minden embernek van lelke, s mindenkire hatást gyakorol a zene, igaz, különböző mértékben. Ezért fontos, hogy minél korábban, egészen kis gyermekként találkozzon az egyén a muzsikával. Elődeinknél még több nemzedék élt együtt, a nagyszülők vigyáztak a kicsikre, s ilyenkor játszottak velük, énekeltek nekik, amivel segítették az apróságok érzelmi fejlődését. Nem véletlen, hogy a magyarság legnagyobb kincse a népdal, hiszen ez mindenhol felcsendült, generációk nőttek fel úgy, hogy számtalan dalt ismertek meg, s vele együtt a népzenét is. Ennek legfontosabb pillére, mondhatni bölcsője a család volt. Ma is fontos lenne, hogy az édesanyák, édesapák, nagyszülők énekeljenek a gyerekeknek. Ha pedig egy anyuka esetleg gátlásokkal küzd saját hangját illetően, akkor arra gondoljon, hogy a gyermeke számára az ő hangja a legszebb a világon, és érzelmileg ő tudja neki a legtöbbet adni.

Tóth-Rompos Patrícia azt azonban kiemelte, hogy a mai világ, a technológiai vívmányok sokasága nem kedvez a népdalok megismerésének, s magának a zenének sem. Pedig az általános iskolai, Kodály-koncepcióra épülő énekoktatás is azt üzeni mindnyájunknak, hogy a zene mindenkié, s az alapműveltség fontos része.

Tóth-Rompos Patrícia férjével, Tóth Péterrel és a balatonfüredi Rábaközi Ritával együtt alkotja az apróságok által igencsak kedvelt Ovimuzsika triót a zenei nevelés égisze alatt

Forrás: Tóth-Rompos Patrícia

– Itt azért megjelennek azok az irányzatok, módszerek, programok, amelyek segítenek életben tartani a magyar népzenét. Ebben hatalmas segítséget jelent az itthon és határainkon túl is működő, Gállné Gróh Ilona által kidolgozott Ringató – kisgyermekkori zenei nevelési program, amely kisgyermekes családoknak ajánl mintát az otthoni zenei neveléshez. Az óvodának szintén nagy szerepe van ebben, ahogy az alapfokú művészetoktatásnak, a szolfézstanulásnak, de néptáncnak is. Szóval azért sokan vannak, akik szívükön viselik a zenei hagyományok ápolását. Ami engem illet, tizenhét éve veszek részt tevékenyen óvodáskorú gyerekek nevelésében – utalt Patrícia a nevével már egybeforrt Ovimuzsikára.

Az Ovimuzsika megalakulása a Győri Ütőegyütteshez kapcsolható, hiszen onnan érkezett 2017-ben egy olyan felkérés Patrícia részére, hogy dolgozzon ki egy hangszerbemutatót óvodásoknak. Patrícia eleget tett a felkérésnek, felhasználva zenetanári, fuvolista rutinját, s azt, hogy ekkor több éve tartott zeneovi-foglalkozásokat Tapolcán. Így Győrben is megtalálta a közös hangot a kicsikkel, majd utána jött az ötlet, hogy a jól sikerült bemutatót ki lehetne bővíteni más hangszerekkel és szélesebb repertoárral. Így állt össze az Ovimuzsika együttes, amely azóta már komoly népszerűségre tett szert, s számos megyebeli és megyén túli óvodában, iskolában okoztak kellemes és emlékezetes perceket a legfiatalabb korosztály számára. Patrícia férjével, Tóth Péterrel és a balatonfüredi Rábaközi Ritával együtt alkotja az apróságok által igencsak kedvelt triót.

– Kizárólag élő zenét nyújtunk a kicsiknek, akik a háromnegyed órás foglalkozás minden percét élvezik, úgy, hogy közben hangszereket, magyar népzenei elemeket, fülbemászó dallamokat ismernek meg. Lényeges, hogy a gyerekek mindvégig aktív részesei az előadásnak, amelynek teljes zenei anyaga a háromfős együttesünk által kidolgozott egyedi hangszerelésben szólal meg. A játékos foglalkozásokon ütős, vonós, fúvós, effekthangszerek kapnak szerepet, de a gitár is előtérbe kerül, valamint kiemelten a gyerekek éneklési készsége is. Utóbbi különösen fontos, hiszen ezáltal látjuk azt, hogy a kicsik miként tudják kifejezni magukat a zene nyelvén. Ennyi év után egyre több a visszajelzés, amelyek megerősítenek abban, hogy tizenhét évvel ezelőtt jó irányba indultam, indultunk el. Például, amikor azt látom, hogy már hangszeren játszik az a gyerek, aki még pelenkásként nálam találkozott először a muzsikával, vagy amikor egy szülő megállít, és arról beszél, hogy milyen jó irányt adott nekik a nevelésben a ringató. Ezzel együtt hozzáteszem, sőt, külön aláhúzom, hogy soha nem késő zenét tanulni. Felnőttként is el lehet kezdeni a választott hangszer ismeretének elsajátítását, a zeneiskolában vannak felnőtt tanítványaink, akik jó példaként igazolják mindezt.