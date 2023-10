- A tavalyi év sikere után idén is megszerveztük az állatvédelmi témahetet, amit egy állatvédelmi piknikkel kezdtük meg Budapesten, mely nagy sikerrel ért véget, több ezren eljöttek, fogalmazott Ovdi Péter. A kormánybiztos hozzátette, ebből is látszik, mekkora az összefogás az állatvédelem mellett. A mostani állatvédelmi témahét munkájában 250 ezer gyermek vesz részt. Ovádi Péter elmondta, az iskolai kutyás foglalkozások nagyon hasznosak, mert ezeken játékos körülmények között tanulják meg a gyermekek azt, hogy mi a felelős állattartás. Megtörténik, hogy ilyen alkalmakkor találkozik egy gyermek először az állattal, és meg is szereti. –Minden elismerésem a pedagógusoké, akik szabadon választják a témahetet, mely nem kötelező, eddig 1800 óvoda, iskola, gyermekotthon jelentkezett. Széleskörű összefogás jött létre a témahéten, rengeteg programmal, mondta a kormánybiztos. Aláhúzta, az intézményeket tananyaggal is segítik, buzdítják őket, hogy keressenek fel menhelyeket, végezzenek önkéntes munkát, adományozzanak, sétáltassák a kutyusokat, de arra is van lehetőség, hogy makettből menhelyet építenek. Cél, hogy már a gyermekek találkozzanak az állatokkal, szeressék őket, de nem mindenáron kell állatot tartani. Akinek ehhez nincsenek megfelelő körülményei, ideje, akkor például végezzen önkéntes munkát, segítsen, ahogy tud.

A veszprémi iskolában a foglalkozást Lakos Judit gyógypedagógus, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány képviseletében vezette. Az intézménybe a veszprémi Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány képviselői érkeztek, így vezetőjük, Bara Ivetta, aki Kirával, a zsemleszínű labradorral jött el. Farkasné Csapó Éva Zorkával, a fekete labradorral, Ruff Eszter pedig Mázlival, a puli és uszkár keverék kutyával. Valamennyi négylábú terápiás segítő kutya. Németh Éva, az iskola igazgatója üdvözölte és méltatta az eseményt, melyen mindegyik osztályból, így abból is, amelybe autista gyermekek járnak, részt vettek diákok. A gyerekek nagy örömmel és szeretettel fogadták, simogatták a négylábúakat, akikkel jókat játszottak is.