Az idei esztendő legnagyobb magyarországi sporteseménye vitán felül az atlétikai világbajnokság volt, amelynek hazai részről a legnagyobb sztárja a végül bronzéremig jutó szombathelyi kalapácsvető, Halász Bence volt, aki augusztus 20-án a telt házas Nemzeti Atlétikai Központban végzett az előkelő harmadik helyen a kanadai Ethan Katzberg és a lengyel Wojciech Nowicki mögött.

A 26 éves magyar kalapácsvető a napokban Várpalotán is beszámolt élményeiről egy közönségtalálkozó keretében, hiszen a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör meghívására ellátogatott az Inotai Tagiskolába. A kiváló sportoló beszélt sérülésekkel tarkított felkészüléséről, s a nyomásról, amelyet legnagyobb magyar éremesélyesként el kellett viselnie az elmúlt egy évben. A gyerekek kérdéseire válaszolva pályafutásának kezdeti szakaszát is felelevenítette, kiemelve, hogy az élsport komoly áldozatokkal, lemondásokkal jár már fiatal korban is, ám a világversenyeken elért sikerek később megszépítik az átélt nehézségeket.

Halász Bence elmondta, a világbajnokságot követő pihenés után már elkezdte az alapozást, edzőjével, Németh Zsolttal már a 2024-es Európa-bajnokság, s természetesen az olimpia felé tekintenek, ahol szeretne hasonlóan jó eredményt elérni.

Az Inotai Tagiskolában tartott rendezvény érdekessége volt, hogy Bencével tartott a Készenléti Lakótelepi Iskola tornatermébe Németh Balázs, a hazai világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója is, aki a világ egyik legnagyobb sporteseményének kulisszatitkairól is mesélt az érdeklődőknek.